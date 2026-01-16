SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Consistency640
Md Rabbi Bhuya

Consistency640

Md Rabbi Bhuya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1 272%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
238
Gewinntrades:
196 (82.35%)
Verlusttrades:
42 (17.65%)
Bester Trade:
1 158.51 USD
Schlechtester Trade:
-154.50 USD
Bruttoprofit:
4 415.11 USD (2 501 855 pips)
Bruttoverlust:
-1 553.04 USD (708 791 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
49 (499.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 980.05 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.26%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
14 Tage
Erholungsfaktor:
2.64
Long-Positionen:
227 (95.38%)
Short-Positionen:
11 (4.62%)
Profit-Faktor:
2.84
Mathematische Gewinnerwartung:
12.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-759.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-759.61 USD (19)
Wachstum pro Monat :
155.88%
Jahresprognose:
1 891.39%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.00 USD
Maximaler:
1 085.12 USD (80.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.51% (1 121.82 USD)
Kapital:
5.63% (203.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
SPX 30
XAUUSD 27
XPDUSD 25
XNIUSD 22
XNGUSD 15
NQ 11
ASX200 11
NI225 11
CORN 8
SING 8
YM 7
XAGUSD 6
XPTUSD 5
#ADS 5
FTSE 5
CAC 5
#INTC 4
HK50 4
OJ 3
RUT 3
SX5E 3
SOYBEAN 2
#PLUG 2
#NIKE 2
#BABA 2
XCUUSD 2
IBEX35 2
FDAX 2
COFFEE 1
WHEAT 1
#TSLA 1
#PYPL 1
#PM 1
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
SPX 201
XAUUSD 410
XPDUSD 154
XNIUSD 256
XNGUSD 84
NQ 94
ASX200 -46
NI225 -91
CORN -18
SING -206
YM 67
XAGUSD 86
XPTUSD 80
#ADS 7
FTSE 90
CAC 174
#INTC 28
HK50 -58
OJ 39
RUT 120
SX5E 63
SOYBEAN 9
#PLUG 24
#NIKE 8
#BABA 11
XCUUSD 25
IBEX35 163
FDAX -68
COFFEE 3
WHEAT 5
#TSLA 8
#PYPL 3
#PM 4
BTCUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
SPX 10K
XAUUSD 32K
XPDUSD 4.9K
XNIUSD 257K
XNGUSD 838
NQ 9.3K
ASX200 -6.3K
NI225 420K
CORN -1.2K
SING -2.8K
YM 6.6K
XAGUSD 1.7K
XPTUSD 16K
#ADS 678
FTSE 5.4K
CAC 6.8K
#INTC 667
HK50 -44K
OJ 1.2K
RUT 12K
SX5E 5.5K
SOYBEAN 2.3K
#PLUG 23
#NIKE 814
#BABA 1.1K
XCUUSD 25K
IBEX35 139K
FDAX -5.8K
COFFEE 285
WHEAT 637
#TSLA 791
#PYPL 282
#PM 431
BTCUSD 891K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 158.51 USD
Schlechtester Trade: -155 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 19
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +499.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -759.61 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "LiteFinance-MT5-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.10 × 575
LiteFinance-MT5-Live
2.85 × 164
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.75 × 16
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Consistency is everything...Low risk ..per month 5% to 10% return possible
Keine Bewertungen
2026.01.16 11:54
No swaps are charged on the signal account
2026.01.16 11:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 11:54
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Consistency640
30 USD pro Monat
1 272%
0
0
USD
3.6K
USD
30
0%
238
82%
100%
2.84
12.03
USD
56%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.