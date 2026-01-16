SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Consistency640
Md Rabbi Bhuya

Consistency640

Md Rabbi Bhuya
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1 272%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
238
Profit Trade:
196 (82.35%)
Loss Trade:
42 (17.65%)
Best Trade:
1 158.51 USD
Worst Trade:
-154.50 USD
Profitto lordo:
4 415.11 USD (2 501 855 pips)
Perdita lorda:
-1 553.04 USD (708 791 pips)
Vincite massime consecutive:
49 (499.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 980.05 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.26%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
14 giorni
Fattore di recupero:
2.64
Long Trade:
227 (95.38%)
Short Trade:
11 (4.62%)
Fattore di profitto:
2.84
Profitto previsto:
12.03 USD
Profitto medio:
22.53 USD
Perdita media:
-36.98 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-759.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-759.61 USD (19)
Crescita mensile:
155.88%
Previsione annuale:
1 891.39%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.00 USD
Massimale:
1 085.12 USD (80.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.51% (1 121.82 USD)
Per equità:
5.63% (203.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SPX 30
XAUUSD 27
XPDUSD 25
XNIUSD 22
XNGUSD 15
NQ 11
ASX200 11
NI225 11
CORN 8
SING 8
YM 7
XAGUSD 6
XPTUSD 5
#ADS 5
FTSE 5
CAC 5
#INTC 4
HK50 4
OJ 3
RUT 3
SX5E 3
SOYBEAN 2
#PLUG 2
#NIKE 2
#BABA 2
XCUUSD 2
IBEX35 2
FDAX 2
COFFEE 1
WHEAT 1
#TSLA 1
#PYPL 1
#PM 1
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SPX 201
XAUUSD 410
XPDUSD 154
XNIUSD 256
XNGUSD 84
NQ 94
ASX200 -46
NI225 -91
CORN -18
SING -206
YM 67
XAGUSD 86
XPTUSD 80
#ADS 7
FTSE 90
CAC 174
#INTC 28
HK50 -58
OJ 39
RUT 120
SX5E 63
SOYBEAN 9
#PLUG 24
#NIKE 8
#BABA 11
XCUUSD 25
IBEX35 163
FDAX -68
COFFEE 3
WHEAT 5
#TSLA 8
#PYPL 3
#PM 4
BTCUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SPX 10K
XAUUSD 32K
XPDUSD 4.9K
XNIUSD 257K
XNGUSD 838
NQ 9.3K
ASX200 -6.3K
NI225 420K
CORN -1.2K
SING -2.8K
YM 6.6K
XAGUSD 1.7K
XPTUSD 16K
#ADS 678
FTSE 5.4K
CAC 6.8K
#INTC 667
HK50 -44K
OJ 1.2K
RUT 12K
SX5E 5.5K
SOYBEAN 2.3K
#PLUG 23
#NIKE 814
#BABA 1.1K
XCUUSD 25K
IBEX35 139K
FDAX -5.8K
COFFEE 285
WHEAT 637
#TSLA 791
#PYPL 282
#PM 431
BTCUSD 891K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 158.51 USD
Worst Trade: -155 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +499.12 USD
Massima perdita consecutiva: -759.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinance-MT5-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.10 × 575
LiteFinance-MT5-Live
2.85 × 164
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.75 × 16
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Consistency is everything...Low risk ..per month 5% to 10% return possible
Non ci sono recensioni
2026.01.16 11:54
No swaps are charged on the signal account
2026.01.16 11:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 11:54
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Consistency640
30USD al mese
1 272%
0
0
USD
3.6K
USD
30
0%
238
82%
100%
2.84
12.03
USD
56%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.