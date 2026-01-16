- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
238
利益トレード:
196 (82.35%)
損失トレード:
42 (17.65%)
ベストトレード:
1 158.51 USD
最悪のトレード:
-154.50 USD
総利益:
4 415.11 USD (2 501 855 pips)
総損失:
-1 553.04 USD (708 791 pips)
最大連続の勝ち:
49 (499.12 USD)
最大連続利益:
1 980.05 USD (18)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.26%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
14 日
リカバリーファクター:
2.64
長いトレード:
227 (95.38%)
短いトレード:
11 (4.62%)
プロフィットファクター:
2.84
期待されたペイオフ:
12.03 USD
平均利益:
22.53 USD
平均損失:
-36.98 USD
最大連続の負け:
19 (-759.61 USD)
最大連続損失:
-759.61 USD (19)
月間成長:
155.88%
年間予想:
1 891.39%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.00 USD
最大の:
1 085.12 USD (80.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.51% (1 121.82 USD)
エクイティによる:
5.63% (203.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|SPX
|30
|XAUUSD
|27
|XPDUSD
|25
|XNIUSD
|22
|XNGUSD
|15
|NQ
|11
|ASX200
|11
|NI225
|11
|CORN
|8
|SING
|8
|YM
|7
|XAGUSD
|6
|XPTUSD
|5
|#ADS
|5
|FTSE
|5
|CAC
|5
|#INTC
|4
|HK50
|4
|OJ
|3
|RUT
|3
|SX5E
|3
|SOYBEAN
|2
|#PLUG
|2
|#NIKE
|2
|#BABA
|2
|XCUUSD
|2
|IBEX35
|2
|FDAX
|2
|COFFEE
|1
|WHEAT
|1
|#TSLA
|1
|#PYPL
|1
|#PM
|1
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|SPX
|201
|XAUUSD
|410
|XPDUSD
|154
|XNIUSD
|256
|XNGUSD
|84
|NQ
|94
|ASX200
|-46
|NI225
|-91
|CORN
|-18
|SING
|-206
|YM
|67
|XAGUSD
|86
|XPTUSD
|80
|#ADS
|7
|FTSE
|90
|CAC
|174
|#INTC
|28
|HK50
|-58
|OJ
|39
|RUT
|120
|SX5E
|63
|SOYBEAN
|9
|#PLUG
|24
|#NIKE
|8
|#BABA
|11
|XCUUSD
|25
|IBEX35
|163
|FDAX
|-68
|COFFEE
|3
|WHEAT
|5
|#TSLA
|8
|#PYPL
|3
|#PM
|4
|BTCUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|SPX
|10K
|XAUUSD
|32K
|XPDUSD
|4.9K
|XNIUSD
|257K
|XNGUSD
|838
|NQ
|9.3K
|ASX200
|-6.3K
|NI225
|420K
|CORN
|-1.2K
|SING
|-2.8K
|YM
|6.6K
|XAGUSD
|1.7K
|XPTUSD
|16K
|#ADS
|678
|FTSE
|5.4K
|CAC
|6.8K
|#INTC
|667
|HK50
|-44K
|OJ
|1.2K
|RUT
|12K
|SX5E
|5.5K
|SOYBEAN
|2.3K
|#PLUG
|23
|#NIKE
|814
|#BABA
|1.1K
|XCUUSD
|25K
|IBEX35
|139K
|FDAX
|-5.8K
|COFFEE
|285
|WHEAT
|637
|#TSLA
|791
|#PYPL
|282
|#PM
|431
|BTCUSD
|891K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 158.51 USD
最悪のトレード: -155 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 19
最大連続利益: +499.12 USD
最大連続損失: -759.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"LiteFinance-MT5-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.10 × 575
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.85 × 164
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.75 × 16
Consistency is everything...Low risk ..per month 5% to 10% return possible
レビューなし
