信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Consistency640
Md Rabbi Bhuya

Consistency640

Md Rabbi Bhuya
0条评论
可靠性
30
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1 272%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
238
盈利交易:
196 (82.35%)
亏损交易:
42 (17.65%)
最好交易:
1 158.51 USD
最差交易:
-154.50 USD
毛利:
4 415.11 USD (2 501 855 pips)
毛利亏损:
-1 553.04 USD (708 791 pips)
最大连续赢利:
49 (499.12 USD)
最大连续盈利:
1 980.05 USD (18)
夏普比率:
0.22
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.26%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
14 天
采收率:
2.64
长期交易:
227 (95.38%)
短期交易:
11 (4.62%)
利润因子:
2.84
预期回报:
12.03 USD
平均利润:
22.53 USD
平均损失:
-36.98 USD
最大连续失误:
19 (-759.61 USD)
最大连续亏损:
-759.61 USD (19)
每月增长:
155.88%
年度预测:
1 891.39%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.00 USD
最大值:
1 085.12 USD (80.34%)
相对跌幅:
结余:
55.51% (1 121.82 USD)
净值:
5.63% (203.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SPX 30
XAUUSD 27
XPDUSD 25
XNIUSD 22
XNGUSD 15
NQ 11
ASX200 11
NI225 11
CORN 8
SING 8
YM 7
XAGUSD 6
XPTUSD 5
#ADS 5
FTSE 5
CAC 5
#INTC 4
HK50 4
OJ 3
RUT 3
SX5E 3
SOYBEAN 2
#PLUG 2
#NIKE 2
#BABA 2
XCUUSD 2
IBEX35 2
FDAX 2
COFFEE 1
WHEAT 1
#TSLA 1
#PYPL 1
#PM 1
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SPX 201
XAUUSD 410
XPDUSD 154
XNIUSD 256
XNGUSD 84
NQ 94
ASX200 -46
NI225 -91
CORN -18
SING -206
YM 67
XAGUSD 86
XPTUSD 80
#ADS 7
FTSE 90
CAC 174
#INTC 28
HK50 -58
OJ 39
RUT 120
SX5E 63
SOYBEAN 9
#PLUG 24
#NIKE 8
#BABA 11
XCUUSD 25
IBEX35 163
FDAX -68
COFFEE 3
WHEAT 5
#TSLA 8
#PYPL 3
#PM 4
BTCUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SPX 10K
XAUUSD 32K
XPDUSD 4.9K
XNIUSD 257K
XNGUSD 838
NQ 9.3K
ASX200 -6.3K
NI225 420K
CORN -1.2K
SING -2.8K
YM 6.6K
XAGUSD 1.7K
XPTUSD 16K
#ADS 678
FTSE 5.4K
CAC 6.8K
#INTC 667
HK50 -44K
OJ 1.2K
RUT 12K
SX5E 5.5K
SOYBEAN 2.3K
#PLUG 23
#NIKE 814
#BABA 1.1K
XCUUSD 25K
IBEX35 139K
FDAX -5.8K
COFFEE 285
WHEAT 637
#TSLA 791
#PYPL 282
#PM 431
BTCUSD 891K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 158.51 USD
最差交易: -155 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +499.12 USD
最大连续亏损: -759.61 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinance-MT5-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.10 × 575
LiteFinance-MT5-Live
2.85 × 164
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.75 × 16
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Consistency is everything...Low risk ..per month 5% to 10% return possible
没有评论
2026.01.16 11:54
No swaps are charged on the signal account
2026.01.16 11:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 11:54
A large drawdown may occur on the account again
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Consistency640
每月30 USD
1 272%
0
0
USD
3.6K
USD
30
0%
238
82%
100%
2.84
12.03
USD
56%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载