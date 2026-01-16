СигналыРазделы
Md Rabbi Bhuya

Consistency640

Md Rabbi Bhuya
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1 272%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
238
Прибыльных трейдов:
196 (82.35%)
Убыточных трейдов:
42 (17.65%)
Лучший трейд:
1 158.51 USD
Худший трейд:
-154.50 USD
Общая прибыль:
4 415.11 USD (2 501 855 pips)
Общий убыток:
-1 553.04 USD (708 791 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (499.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 980.05 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.26%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
14 дней
Фактор восстановления:
2.64
Длинных трейдов:
227 (95.38%)
Коротких трейдов:
11 (4.62%)
Профит фактор:
2.84
Мат. ожидание:
12.03 USD
Средняя прибыль:
22.53 USD
Средний убыток:
-36.98 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-759.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-759.61 USD (19)
Прирост в месяц:
155.88%
Годовой прогноз:
1 891.39%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.00 USD
Максимальная:
1 085.12 USD (80.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.51% (1 121.82 USD)
По эквити:
5.63% (203.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SPX 30
XAUUSD 27
XPDUSD 25
XNIUSD 22
XNGUSD 15
NQ 11
ASX200 11
NI225 11
CORN 8
SING 8
YM 7
XAGUSD 6
XPTUSD 5
#ADS 5
FTSE 5
CAC 5
#INTC 4
HK50 4
OJ 3
RUT 3
SX5E 3
SOYBEAN 2
#PLUG 2
#NIKE 2
#BABA 2
XCUUSD 2
IBEX35 2
FDAX 2
COFFEE 1
WHEAT 1
#TSLA 1
#PYPL 1
#PM 1
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SPX 201
XAUUSD 410
XPDUSD 154
XNIUSD 256
XNGUSD 84
NQ 94
ASX200 -46
NI225 -91
CORN -18
SING -206
YM 67
XAGUSD 86
XPTUSD 80
#ADS 7
FTSE 90
CAC 174
#INTC 28
HK50 -58
OJ 39
RUT 120
SX5E 63
SOYBEAN 9
#PLUG 24
#NIKE 8
#BABA 11
XCUUSD 25
IBEX35 163
FDAX -68
COFFEE 3
WHEAT 5
#TSLA 8
#PYPL 3
#PM 4
BTCUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SPX 10K
XAUUSD 32K
XPDUSD 4.9K
XNIUSD 257K
XNGUSD 838
NQ 9.3K
ASX200 -6.3K
NI225 420K
CORN -1.2K
SING -2.8K
YM 6.6K
XAGUSD 1.7K
XPTUSD 16K
#ADS 678
FTSE 5.4K
CAC 6.8K
#INTC 667
HK50 -44K
OJ 1.2K
RUT 12K
SX5E 5.5K
SOYBEAN 2.3K
#PLUG 23
#NIKE 814
#BABA 1.1K
XCUUSD 25K
IBEX35 139K
FDAX -5.8K
COFFEE 285
WHEAT 637
#TSLA 791
#PYPL 282
#PM 431
BTCUSD 891K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 158.51 USD
Худший трейд: -155 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +499.12 USD
Макс. убыток в серии: -759.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LiteFinance-MT5-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.10 × 575
LiteFinance-MT5-Live
2.85 × 164
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.75 × 16
Consistency is everything...Low risk ..per month 5% to 10% return possible
Нет отзывов
2026.01.16 11:54
No swaps are charged on the signal account
2026.01.16 11:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 11:54
A large drawdown may occur on the account again
