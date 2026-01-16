SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Consistency640
Md Rabbi Bhuya

Consistency640

Md Rabbi Bhuya
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1 272%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
238
Bénéfice trades:
196 (82.35%)
Perte trades:
42 (17.65%)
Meilleure transaction:
1 158.51 USD
Pire transaction:
-154.50 USD
Bénéfice brut:
4 415.11 USD (2 501 855 pips)
Perte brute:
-1 553.04 USD (708 791 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (499.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 980.05 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.26%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
14 jours
Facteur de récupération:
2.64
Longs trades:
227 (95.38%)
Courts trades:
11 (4.62%)
Facteur de profit:
2.84
Rendement attendu:
12.03 USD
Bénéfice moyen:
22.53 USD
Perte moyenne:
-36.98 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-759.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-759.61 USD (19)
Croissance mensuelle:
155.88%
Prévision annuelle:
1 891.39%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.00 USD
Maximal:
1 085.12 USD (80.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.51% (1 121.82 USD)
Par fonds propres:
5.63% (203.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SPX 30
XAUUSD 27
XPDUSD 25
XNIUSD 22
XNGUSD 15
NQ 11
ASX200 11
NI225 11
CORN 8
SING 8
YM 7
XAGUSD 6
XPTUSD 5
#ADS 5
FTSE 5
CAC 5
#INTC 4
HK50 4
OJ 3
RUT 3
SX5E 3
SOYBEAN 2
#PLUG 2
#NIKE 2
#BABA 2
XCUUSD 2
IBEX35 2
FDAX 2
COFFEE 1
WHEAT 1
#TSLA 1
#PYPL 1
#PM 1
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SPX 201
XAUUSD 410
XPDUSD 154
XNIUSD 256
XNGUSD 84
NQ 94
ASX200 -46
NI225 -91
CORN -18
SING -206
YM 67
XAGUSD 86
XPTUSD 80
#ADS 7
FTSE 90
CAC 174
#INTC 28
HK50 -58
OJ 39
RUT 120
SX5E 63
SOYBEAN 9
#PLUG 24
#NIKE 8
#BABA 11
XCUUSD 25
IBEX35 163
FDAX -68
COFFEE 3
WHEAT 5
#TSLA 8
#PYPL 3
#PM 4
BTCUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SPX 10K
XAUUSD 32K
XPDUSD 4.9K
XNIUSD 257K
XNGUSD 838
NQ 9.3K
ASX200 -6.3K
NI225 420K
CORN -1.2K
SING -2.8K
YM 6.6K
XAGUSD 1.7K
XPTUSD 16K
#ADS 678
FTSE 5.4K
CAC 6.8K
#INTC 667
HK50 -44K
OJ 1.2K
RUT 12K
SX5E 5.5K
SOYBEAN 2.3K
#PLUG 23
#NIKE 814
#BABA 1.1K
XCUUSD 25K
IBEX35 139K
FDAX -5.8K
COFFEE 285
WHEAT 637
#TSLA 791
#PYPL 282
#PM 431
BTCUSD 891K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 158.51 USD
Pire transaction: -155 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +499.12 USD
Perte consécutive maximale: -759.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinance-MT5-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.10 × 575
LiteFinance-MT5-Live
2.85 × 164
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.75 × 16
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Consistency is everything...Low risk ..per month 5% to 10% return possible
Aucun avis
2026.01.16 11:54
No swaps are charged on the signal account
2026.01.16 11:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 11:54
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Consistency640
30 USD par mois
1 272%
0
0
USD
3.6K
USD
30
0%
238
82%
100%
2.84
12.03
USD
56%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.