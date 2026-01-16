SinaisSeções
Md Rabbi Bhuya

Consistency640

Md Rabbi Bhuya
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1 272%
LiteFinance-MT5-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
238
Negociações com lucro:
196 (82.35%)
Negociações com perda:
42 (17.65%)
Melhor negociação:
1 158.51 USD
Pior negociação:
-154.50 USD
Lucro bruto:
4 415.11 USD (2 501 855 pips)
Perda bruta:
-1 553.04 USD (708 791 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (499.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 980.05 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.26%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
14 dias
Fator de recuperação:
2.64
Negociações longas:
227 (95.38%)
Negociações curtas:
11 (4.62%)
Fator de lucro:
2.84
Valor esperado:
12.03 USD
Lucro médio:
22.53 USD
Perda média:
-36.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-759.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-759.61 USD (19)
Crescimento mensal:
155.88%
Previsão anual:
1 891.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.00 USD
Máximo:
1 085.12 USD (80.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.51% (1 121.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.63% (203.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
SPX 30
XAUUSD 27
XPDUSD 25
XNIUSD 22
XNGUSD 15
NQ 11
ASX200 11
NI225 11
CORN 8
SING 8
YM 7
XAGUSD 6
XPTUSD 5
#ADS 5
FTSE 5
CAC 5
#INTC 4
HK50 4
OJ 3
RUT 3
SX5E 3
SOYBEAN 2
#PLUG 2
#NIKE 2
#BABA 2
XCUUSD 2
IBEX35 2
FDAX 2
COFFEE 1
WHEAT 1
#TSLA 1
#PYPL 1
#PM 1
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
SPX 201
XAUUSD 410
XPDUSD 154
XNIUSD 256
XNGUSD 84
NQ 94
ASX200 -46
NI225 -91
CORN -18
SING -206
YM 67
XAGUSD 86
XPTUSD 80
#ADS 7
FTSE 90
CAC 174
#INTC 28
HK50 -58
OJ 39
RUT 120
SX5E 63
SOYBEAN 9
#PLUG 24
#NIKE 8
#BABA 11
XCUUSD 25
IBEX35 163
FDAX -68
COFFEE 3
WHEAT 5
#TSLA 8
#PYPL 3
#PM 4
BTCUSD 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
SPX 10K
XAUUSD 32K
XPDUSD 4.9K
XNIUSD 257K
XNGUSD 838
NQ 9.3K
ASX200 -6.3K
NI225 420K
CORN -1.2K
SING -2.8K
YM 6.6K
XAGUSD 1.7K
XPTUSD 16K
#ADS 678
FTSE 5.4K
CAC 6.8K
#INTC 667
HK50 -44K
OJ 1.2K
RUT 12K
SX5E 5.5K
SOYBEAN 2.3K
#PLUG 23
#NIKE 814
#BABA 1.1K
XCUUSD 25K
IBEX35 139K
FDAX -5.8K
COFFEE 285
WHEAT 637
#TSLA 791
#PYPL 282
#PM 431
BTCUSD 891K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 158.51 USD
Pior negociação: -155 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +499.12 USD
Máxima perda consecutiva: -759.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinance-MT5-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.91 × 119
Exness-MT5Real6
1.67 × 956
Exness-MT5Real7
2.10 × 575
LiteFinance-MT5-Live
2.85 × 164
Exness-MT5Real17
3.85 × 66
RoboForex-Pro
4.75 × 16
Consistency is everything...Low risk ..per month 5% to 10% return possible
Sem comentários
2026.01.16 11:54
No swaps are charged on the signal account
2026.01.16 11:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 11:54
A large drawdown may occur on the account again
