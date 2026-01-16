- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
238
Negociações com lucro:
196 (82.35%)
Negociações com perda:
42 (17.65%)
Melhor negociação:
1 158.51 USD
Pior negociação:
-154.50 USD
Lucro bruto:
4 415.11 USD (2 501 855 pips)
Perda bruta:
-1 553.04 USD (708 791 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (499.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 980.05 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.26%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
14 dias
Fator de recuperação:
2.64
Negociações longas:
227 (95.38%)
Negociações curtas:
11 (4.62%)
Fator de lucro:
2.84
Valor esperado:
12.03 USD
Lucro médio:
22.53 USD
Perda média:
-36.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-759.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-759.61 USD (19)
Crescimento mensal:
155.88%
Previsão anual:
1 891.39%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.00 USD
Máximo:
1 085.12 USD (80.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.51% (1 121.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.63% (203.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|SPX
|30
|XAUUSD
|27
|XPDUSD
|25
|XNIUSD
|22
|XNGUSD
|15
|NQ
|11
|ASX200
|11
|NI225
|11
|CORN
|8
|SING
|8
|YM
|7
|XAGUSD
|6
|XPTUSD
|5
|#ADS
|5
|FTSE
|5
|CAC
|5
|#INTC
|4
|HK50
|4
|OJ
|3
|RUT
|3
|SX5E
|3
|SOYBEAN
|2
|#PLUG
|2
|#NIKE
|2
|#BABA
|2
|XCUUSD
|2
|IBEX35
|2
|FDAX
|2
|COFFEE
|1
|WHEAT
|1
|#TSLA
|1
|#PYPL
|1
|#PM
|1
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|SPX
|201
|XAUUSD
|410
|XPDUSD
|154
|XNIUSD
|256
|XNGUSD
|84
|NQ
|94
|ASX200
|-46
|NI225
|-91
|CORN
|-18
|SING
|-206
|YM
|67
|XAGUSD
|86
|XPTUSD
|80
|#ADS
|7
|FTSE
|90
|CAC
|174
|#INTC
|28
|HK50
|-58
|OJ
|39
|RUT
|120
|SX5E
|63
|SOYBEAN
|9
|#PLUG
|24
|#NIKE
|8
|#BABA
|11
|XCUUSD
|25
|IBEX35
|163
|FDAX
|-68
|COFFEE
|3
|WHEAT
|5
|#TSLA
|8
|#PYPL
|3
|#PM
|4
|BTCUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|SPX
|10K
|XAUUSD
|32K
|XPDUSD
|4.9K
|XNIUSD
|257K
|XNGUSD
|838
|NQ
|9.3K
|ASX200
|-6.3K
|NI225
|420K
|CORN
|-1.2K
|SING
|-2.8K
|YM
|6.6K
|XAGUSD
|1.7K
|XPTUSD
|16K
|#ADS
|678
|FTSE
|5.4K
|CAC
|6.8K
|#INTC
|667
|HK50
|-44K
|OJ
|1.2K
|RUT
|12K
|SX5E
|5.5K
|SOYBEAN
|2.3K
|#PLUG
|23
|#NIKE
|814
|#BABA
|1.1K
|XCUUSD
|25K
|IBEX35
|139K
|FDAX
|-5.8K
|COFFEE
|285
|WHEAT
|637
|#TSLA
|791
|#PYPL
|282
|#PM
|431
|BTCUSD
|891K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 158.51 USD
Pior negociação: -155 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +499.12 USD
Máxima perda consecutiva: -759.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LiteFinance-MT5-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.91 × 119
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 956
|
Exness-MT5Real7
|2.10 × 575
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.85 × 164
|
Exness-MT5Real17
|3.85 × 66
|
RoboForex-Pro
|4.75 × 16
Consistency is everything...Low risk ..per month 5% to 10% return possible
Sem comentários
