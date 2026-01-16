- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
19 (86.36%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (13.64%)
En iyi işlem:
3.60 EUR
En kötü işlem:
-13.46 EUR
Brüt kâr:
53.29 EUR (6 352 pips)
Brüt zarar:
-29.30 EUR (3 155 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (31.10 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
31.10 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
54.12%
Maks. mevduat yükü:
6.20%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
21 (95.45%)
Satış işlemleri:
1 (4.55%)
Kâr faktörü:
1.82
Beklenen getiri:
1.09 EUR
Ortalama kâr:
2.80 EUR
Ortalama zarar:
-9.77 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-14.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-14.00 EUR (2)
Aylık büyüme:
19.26%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.05 EUR
Maksimum:
14.24 EUR (9.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.99% (13.54 EUR)
Varlığa göre:
7.89% (11.57 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|27
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.60 EUR
En kötü işlem: -13 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +31.10 EUR
Maksimum ardışık zarar: -14.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
19%
0
0
USD
USD
149
EUR
EUR
1
77%
22
86%
54%
1.81
1.09
EUR
EUR
10%
1:500