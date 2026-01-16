- Прирост
Всего трейдов:
22
Прибыльных трейдов:
19 (86.36%)
Убыточных трейдов:
3 (13.64%)
Лучший трейд:
3.60 EUR
Худший трейд:
-13.46 EUR
Общая прибыль:
53.29 EUR (6 352 pips)
Общий убыток:
-29.30 EUR (3 155 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (31.10 EUR)
Макс. прибыль в серии:
31.10 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
54.12%
Макс. загрузка депозита:
6.20%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
1.68
Длинных трейдов:
21 (95.45%)
Коротких трейдов:
1 (4.55%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
1.09 EUR
Средняя прибыль:
2.80 EUR
Средний убыток:
-9.77 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-14.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
-14.00 EUR (2)
Прирост в месяц:
19.26%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.05 EUR
Максимальная:
14.24 EUR (9.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.99% (13.54 EUR)
По эквити:
7.89% (11.57 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|27
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Лучший трейд: +3.60 EUR
Худший трейд: -13 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +31.10 EUR
Макс. убыток в серии: -14.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Нет отзывов
