- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
22
Transacciones Rentables:
19 (86.36%)
Transacciones Irrentables:
3 (13.64%)
Mejor transacción:
3.60 EUR
Peor transacción:
-13.46 EUR
Beneficio Bruto:
53.29 EUR (6 352 pips)
Pérdidas Brutas:
-29.30 EUR (3 155 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (31.10 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
31.10 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
54.12%
Carga máxima del depósito:
6.20%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
15 minutos
Factor de Recuperación:
1.68
Transacciones Largas:
21 (95.45%)
Transacciones Cortas:
1 (4.55%)
Factor de Beneficio:
1.82
Beneficio Esperado:
1.09 EUR
Beneficio medio:
2.80 EUR
Pérdidas medias:
-9.77 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-14.00 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.00 EUR (2)
Crecimiento al mes:
19.26%
Trading algorítmico:
77%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.05 EUR
Máxima:
14.24 EUR (9.35%)
Reducción relativa:
De balance:
9.99% (13.54 EUR)
De fondos:
7.89% (11.57 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|27
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3.60 EUR
Peor transacción: -13 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +31.10 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -14.00 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
19%
0
0
USD
USD
149
EUR
EUR
1
77%
22
86%
54%
1.81
1.09
EUR
EUR
10%
1:500