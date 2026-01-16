- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
19 (86.36%)
Negociações com perda:
3 (13.64%)
Melhor negociação:
3.60 EUR
Pior negociação:
-13.46 EUR
Lucro bruto:
53.29 EUR (6 352 pips)
Perda bruta:
-29.30 EUR (3 155 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (31.10 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
31.10 EUR (10)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
54.12%
Depósito máximo carregado:
6.20%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
1.68
Negociações longas:
21 (95.45%)
Negociações curtas:
1 (4.55%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
1.09 EUR
Lucro médio:
2.80 EUR
Perda média:
-9.77 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-14.00 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-14.00 EUR (2)
Crescimento mensal:
19.26%
Algotrading:
77%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.05 EUR
Máximo:
14.24 EUR (9.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.99% (13.54 EUR)
Pelo Capital Líquido:
7.89% (11.57 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|27
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
