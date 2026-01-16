- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
22
盈利交易:
19 (86.36%)
亏损交易:
3 (13.64%)
最好交易:
3.60 EUR
最差交易:
-13.46 EUR
毛利:
53.29 EUR (6 352 pips)
毛利亏损:
-29.30 EUR (3 155 pips)
最大连续赢利:
10 (31.10 EUR)
最大连续盈利:
31.10 EUR (10)
夏普比率:
0.29
交易活动:
54.12%
最大入金加载:
6.20%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
1.68
长期交易:
21 (95.45%)
短期交易:
1 (4.55%)
利润因子:
1.82
预期回报:
1.09 EUR
平均利润:
2.80 EUR
平均损失:
-9.77 EUR
最大连续失误:
2 (-14.00 EUR)
最大连续亏损:
-14.00 EUR (2)
每月增长:
19.26%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
3.05 EUR
最大值:
14.24 EUR (9.35%)
相对跌幅:
结余:
9.99% (13.54 EUR)
净值:
7.89% (11.57 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|27
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.60 EUR
最差交易: -13 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +31.10 EUR
最大连续亏损: -14.00 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
19%
0
0
USD
USD
149
EUR
EUR
1
77%
22
86%
54%
1.81
1.09
EUR
EUR
10%
1:500