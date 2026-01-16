- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
19 (86.36%)
Loss Trade:
3 (13.64%)
Best Trade:
3.60 EUR
Worst Trade:
-13.46 EUR
Profitto lordo:
53.29 EUR (6 352 pips)
Perdita lorda:
-29.30 EUR (3 155 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (31.10 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
31.10 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
54.12%
Massimo carico di deposito:
6.20%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
21 (95.45%)
Short Trade:
1 (4.55%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
1.09 EUR
Profitto medio:
2.80 EUR
Perdita media:
-9.77 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-14.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-14.00 EUR (2)
Crescita mensile:
19.26%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.05 EUR
Massimale:
14.24 EUR (9.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.99% (13.54 EUR)
Per equità:
7.89% (11.57 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|27
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.60 EUR
Worst Trade: -13 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +31.10 EUR
Massima perdita consecutiva: -14.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
