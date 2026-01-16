- Wachstum
Trades insgesamt:
22
Gewinntrades:
19 (86.36%)
Verlusttrades:
3 (13.64%)
Bester Trade:
3.60 EUR
Schlechtester Trade:
-13.46 EUR
Bruttoprofit:
53.29 EUR (6 352 pips)
Bruttoverlust:
-29.30 EUR (3 155 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (31.10 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31.10 EUR (10)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
54.12%
Max deposit load:
6.20%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
15 Minuten
Erholungsfaktor:
1.68
Long-Positionen:
21 (95.45%)
Short-Positionen:
1 (4.55%)
Profit-Faktor:
1.82
Mathematische Gewinnerwartung:
1.09 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.80 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-9.77 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-14.00 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.00 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
19.26%
Algo-Trading:
77%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.05 EUR
Maximaler:
14.24 EUR (9.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.99% (13.54 EUR)
Kapital:
7.89% (11.57 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|27
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3.60 EUR
Schlechtester Trade: -13 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +31.10 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.00 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
19%
0
0
USD
USD
149
EUR
EUR
1
77%
22
86%
54%
1.81
1.09
EUR
EUR
10%
1:500