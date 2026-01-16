SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Portfolio CCSM
Torben Petersen

Portfolio CCSM

Torben Petersen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 19%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
22
Gewinntrades:
19 (86.36%)
Verlusttrades:
3 (13.64%)
Bester Trade:
3.60 EUR
Schlechtester Trade:
-13.46 EUR
Bruttoprofit:
53.29 EUR (6 352 pips)
Bruttoverlust:
-29.30 EUR (3 155 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (31.10 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31.10 EUR (10)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
54.12%
Max deposit load:
6.20%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
15 Minuten
Erholungsfaktor:
1.68
Long-Positionen:
21 (95.45%)
Short-Positionen:
1 (4.55%)
Profit-Faktor:
1.82
Mathematische Gewinnerwartung:
1.09 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.80 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-9.77 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-14.00 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-14.00 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
19.26%
Algo-Trading:
77%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.05 EUR
Maximaler:
14.24 EUR (9.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.99% (13.54 EUR)
Kapital:
7.89% (11.57 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 27
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.60 EUR
Schlechtester Trade: -13 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +31.10 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.00 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Keine Bewertungen
2026.01.16 16:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 13:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 13:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 13:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 10:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 10:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
