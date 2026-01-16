- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
22
利益トレード:
19 (86.36%)
損失トレード:
3 (13.64%)
ベストトレード:
3.60 EUR
最悪のトレード:
-13.46 EUR
総利益:
53.29 EUR (6 352 pips)
総損失:
-29.30 EUR (3 155 pips)
最大連続の勝ち:
10 (31.10 EUR)
最大連続利益:
31.10 EUR (10)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
54.12%
最大入金額:
6.20%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
1.68
長いトレード:
21 (95.45%)
短いトレード:
1 (4.55%)
プロフィットファクター:
1.82
期待されたペイオフ:
1.09 EUR
平均利益:
2.80 EUR
平均損失:
-9.77 EUR
最大連続の負け:
2 (-14.00 EUR)
最大連続損失:
-14.00 EUR (2)
月間成長:
19.26%
アルゴリズム取引:
77%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.05 EUR
最大の:
14.24 EUR (9.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.99% (13.54 EUR)
エクイティによる:
7.89% (11.57 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|27
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
19%
0
0
USD
USD
149
EUR
EUR
1
77%
22
86%
54%
1.81
1.09
EUR
EUR
10%
1:500