- 자본
- 축소
트레이드:
22
이익 거래:
19 (86.36%)
손실 거래:
3 (13.64%)
최고의 거래:
3.60 EUR
최악의 거래:
-13.46 EUR
총 수익:
53.29 EUR (6 352 pips)
총 손실:
-29.30 EUR (3 155 pips)
연속 최대 이익:
10 (31.10 EUR)
연속 최대 이익:
31.10 EUR (10)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
54.12%
최대 입금량:
6.20%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
15 분
회복 요인:
1.68
롱(주식매수):
21 (95.45%)
숏(주식차입매도):
1 (4.55%)
수익 요인:
1.82
기대수익:
1.09 EUR
평균 이익:
2.80 EUR
평균 손실:
-9.77 EUR
연속 최대 손실:
2 (-14.00 EUR)
연속 최대 손실:
-14.00 EUR (2)
월별 성장률:
19.26%
Algo 트레이딩:
77%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.05 EUR
최대한의:
14.24 EUR (9.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.99% (13.54 EUR)
자본금별:
7.89% (11.57 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|27
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
