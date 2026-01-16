SinyallerBölümler
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2026 3%
Exness-MT5Real17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (55.56%)
En iyi işlem:
18 894.83 IDR
En kötü işlem:
-22 704.10 IDR
Brüt kâr:
57 512.74 IDR (339 pips)
Brüt zarar:
-33 364.37 IDR (196 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (46 895.62 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
46 895.62 IDR (3)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
48.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
9 (100.00%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
2 683.15 IDR
Ortalama kâr:
14 378.19 IDR
Ortalama zarar:
-6 672.87 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-33 364.37 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-33 364.37 IDR (5)
Aylık büyüme:
2.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22 747.25 IDR
Maksimum:
33 364.37 IDR (3.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.89% (33 364.37 IDR)
Varlığa göre:
14.30% (117 954.24 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDm 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDm 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDm 143
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18 894.83 IDR
En kötü işlem: -22 704 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +46 895.62 IDR
Maksimum ardışık zarar: -33 364.37 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.16 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 07:55
Share of trading days is too low
2026.01.16 07:55
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 04:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 04:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 04:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 04:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 04:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
