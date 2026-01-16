- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
4 (44.44%)
Negociações com perda:
5 (55.56%)
Melhor negociação:
18 894.83 IDR
Pior negociação:
-22 704.10 IDR
Lucro bruto:
57 512.74 IDR (339 pips)
Perda bruta:
-33 364.37 IDR (196 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (46 895.62 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
46 895.62 IDR (3)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
48.43%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.72
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
9 (100.00%)
Fator de lucro:
1.72
Valor esperado:
2 683.15 IDR
Lucro médio:
14 378.19 IDR
Perda média:
-6 672.87 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-33 364.37 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-33 364.37 IDR (5)
Crescimento mensal:
2.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22 747.25 IDR
Máximo:
33 364.37 IDR (3.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.89% (33 364.37 IDR)
Pelo Capital Líquido:
14.30% (117 954.24 IDR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDm
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDm
|143
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18 894.83 IDR
Pior negociação: -22 704 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +46 895.62 IDR
Máxima perda consecutiva: -33 364.37 IDR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
