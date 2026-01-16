СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Indonesian Rupiah
Aris Setiadi

Indonesian Rupiah

Aris Setiadi
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 3%
Exness-MT5Real17
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
4 (44.44%)
Убыточных трейдов:
5 (55.56%)
Лучший трейд:
18 894.83 IDR
Худший трейд:
-22 704.10 IDR
Общая прибыль:
57 512.74 IDR (339 pips)
Общий убыток:
-33 364.37 IDR (196 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (46 895.62 IDR)
Макс. прибыль в серии:
46 895.62 IDR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
48.43%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
9 (100.00%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
2 683.15 IDR
Средняя прибыль:
14 378.19 IDR
Средний убыток:
-6 672.87 IDR
Макс. серия проигрышей:
5 (-33 364.37 IDR)
Макс. убыток в серии:
-33 364.37 IDR (5)
Прирост в месяц:
2.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22 747.25 IDR
Максимальная:
33 364.37 IDR (3.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.89% (33 364.37 IDR)
По эквити:
14.30% (117 954.24 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDm 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDm 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDm 143
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18 894.83 IDR
Худший трейд: -22 704 IDR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +46 895.62 IDR
Макс. убыток в серии: -33 364.37 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.16 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 07:55
Share of trading days is too low
2026.01.16 07:55
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 04:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 04:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 04:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 04:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 04:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Indonesian Rupiah
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
872K
IDR
1
100%
9
44%
100%
1.72
2 683.15
IDR
14%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.