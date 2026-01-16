- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
4 (44.44%)
Убыточных трейдов:
5 (55.56%)
Лучший трейд:
18 894.83 IDR
Худший трейд:
-22 704.10 IDR
Общая прибыль:
57 512.74 IDR (339 pips)
Общий убыток:
-33 364.37 IDR (196 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (46 895.62 IDR)
Макс. прибыль в серии:
46 895.62 IDR (3)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
48.43%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.72
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
9 (100.00%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
2 683.15 IDR
Средняя прибыль:
14 378.19 IDR
Средний убыток:
-6 672.87 IDR
Макс. серия проигрышей:
5 (-33 364.37 IDR)
Макс. убыток в серии:
-33 364.37 IDR (5)
Прирост в месяц:
2.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22 747.25 IDR
Максимальная:
33 364.37 IDR (3.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.89% (33 364.37 IDR)
По эквити:
14.30% (117 954.24 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDm
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDm
|143
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
Лучший трейд: +18 894.83 IDR
Худший трейд: -22 704 IDR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +46 895.62 IDR
Макс. убыток в серии: -33 364.37 IDR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
