Aris Setiadi

Indonesian Rupiah

Aris Setiadi
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 3%
Exness-MT5Real17
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
4 (44.44%)
損失トレード:
5 (55.56%)
ベストトレード:
18 894.83 IDR
最悪のトレード:
-22 704.10 IDR
総利益:
57 512.74 IDR (339 pips)
総損失:
-33 364.37 IDR (196 pips)
最大連続の勝ち:
3 (46 895.62 IDR)
最大連続利益:
46 895.62 IDR (3)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
48.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.72
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
9 (100.00%)
プロフィットファクター:
1.72
期待されたペイオフ:
2 683.15 IDR
平均利益:
14 378.19 IDR
平均損失:
-6 672.87 IDR
最大連続の負け:
5 (-33 364.37 IDR)
最大連続損失:
-33 364.37 IDR (5)
月間成長:
2.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
22 747.25 IDR
最大の:
33 364.37 IDR (3.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.89% (33 364.37 IDR)
エクイティによる:
14.30% (117 954.24 IDR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDm 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDm 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDm 143
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18 894.83 IDR
最悪のトレード: -22 704 IDR
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +46 895.62 IDR
最大連続損失: -33 364.37 IDR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.16 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 07:55
Share of trading days is too low
2026.01.16 07:55
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 04:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 04:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 04:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 04:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 04:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
