- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
4 (44.44%)
損失トレード:
5 (55.56%)
ベストトレード:
18 894.83 IDR
最悪のトレード:
-22 704.10 IDR
総利益:
57 512.74 IDR (339 pips)
総損失:
-33 364.37 IDR (196 pips)
最大連続の勝ち:
3 (46 895.62 IDR)
最大連続利益:
46 895.62 IDR (3)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
48.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.72
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
9 (100.00%)
プロフィットファクター:
1.72
期待されたペイオフ:
2 683.15 IDR
平均利益:
14 378.19 IDR
平均損失:
-6 672.87 IDR
最大連続の負け:
5 (-33 364.37 IDR)
最大連続損失:
-33 364.37 IDR (5)
月間成長:
2.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
22 747.25 IDR
最大の:
33 364.37 IDR (3.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.89% (33 364.37 IDR)
エクイティによる:
14.30% (117 954.24 IDR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDm
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDm
|143
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
