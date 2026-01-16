- Wachstum
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
4 (44.44%)
Verlusttrades:
5 (55.56%)
Bester Trade:
18 894.83 IDR
Schlechtester Trade:
-22 704.10 IDR
Bruttoprofit:
57 512.74 IDR (339 pips)
Bruttoverlust:
-33 364.37 IDR (196 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (46 895.62 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
46 895.62 IDR (3)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
48.43%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
0.72
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
9 (100.00%)
Profit-Faktor:
1.72
Mathematische Gewinnerwartung:
2 683.15 IDR
Durchschnittlicher Profit:
14 378.19 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-6 672.87 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-33 364.37 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33 364.37 IDR (5)
Wachstum pro Monat :
2.85%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
22 747.25 IDR
Maximaler:
33 364.37 IDR (3.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.89% (33 364.37 IDR)
Kapital:
14.30% (117 954.24 IDR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSDm
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSDm
|143
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
