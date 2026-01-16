SignaleKategorien
Aris Setiadi

Indonesian Rupiah

Aris Setiadi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 3%
Exness-MT5Real17
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
4 (44.44%)
Verlusttrades:
5 (55.56%)
Bester Trade:
18 894.83 IDR
Schlechtester Trade:
-22 704.10 IDR
Bruttoprofit:
57 512.74 IDR (339 pips)
Bruttoverlust:
-33 364.37 IDR (196 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (46 895.62 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
46 895.62 IDR (3)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
48.43%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
0.72
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
9 (100.00%)
Profit-Faktor:
1.72
Mathematische Gewinnerwartung:
2 683.15 IDR
Durchschnittlicher Profit:
14 378.19 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-6 672.87 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-33 364.37 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33 364.37 IDR (5)
Wachstum pro Monat :
2.85%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
22 747.25 IDR
Maximaler:
33 364.37 IDR (3.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.89% (33 364.37 IDR)
Kapital:
14.30% (117 954.24 IDR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDm 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDm 2
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDm 143
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18 894.83 IDR
Schlechtester Trade: -22 704 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +46 895.62 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -33 364.37 IDR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2026.01.16 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 07:55
Share of trading days is too low
2026.01.16 07:55
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 04:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 04:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 04:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 04:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 04:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
