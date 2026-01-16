- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
6
Transacciones Rentables:
1 (16.66%)
Transacciones Irrentables:
5 (83.33%)
Mejor transacción:
10 617.12 IDR
Peor transacción:
-22 704.10 IDR
Beneficio Bruto:
10 617.12 IDR (62 pips)
Pérdidas Brutas:
-33 364.37 IDR (196 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (10 617.12 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
10 617.12 IDR (1)
Ratio de Sharpe:
-0.39
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
48.43%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.68
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
6 (100.00%)
Factor de Beneficio:
0.32
Beneficio Esperado:
-3 791.21 IDR
Beneficio medio:
10 617.12 IDR
Pérdidas medias:
-6 672.87 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-33 364.37 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33 364.37 IDR (5)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
22 747.25 IDR
Máxima:
33 364.37 IDR (3.89%)
Reducción relativa:
De balance:
3.89% (33 364.37 IDR)
De fondos:
14.30% (117 954.24 IDR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSDm
|-2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSDm
|-134
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-3%
0
0
USD
USD
825K
IDR
IDR
1
100%
6
16%
100%
0.31
-3 791.21
IDR
IDR
14%
1:500