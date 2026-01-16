SegnaliSezioni
Aris Setiadi

Indonesian Rupiah

Aris Setiadi
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 3%
Exness-MT5Real17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
4 (44.44%)
Loss Trade:
5 (55.56%)
Best Trade:
18 894.83 IDR
Worst Trade:
-22 704.10 IDR
Profitto lordo:
57 512.74 IDR (339 pips)
Perdita lorda:
-33 364.37 IDR (196 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (46 895.62 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
46 895.62 IDR (3)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
48.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
9 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
2 683.15 IDR
Profitto medio:
14 378.19 IDR
Perdita media:
-6 672.87 IDR
Massime perdite consecutive:
5 (-33 364.37 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-33 364.37 IDR (5)
Crescita mensile:
2.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22 747.25 IDR
Massimale:
33 364.37 IDR (3.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.89% (33 364.37 IDR)
Per equità:
14.30% (117 954.24 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDm 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDm 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDm 143
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18 894.83 IDR
Worst Trade: -22 704 IDR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +46 895.62 IDR
Massima perdita consecutiva: -33 364.37 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.16 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 07:55
Share of trading days is too low
2026.01.16 07:55
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.16 04:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 04:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 04:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.16 04:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 04:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.