- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
4 (44.44%)
亏损交易:
5 (55.56%)
最好交易:
18 894.83 IDR
最差交易:
-22 704.10 IDR
毛利:
57 512.74 IDR (339 pips)
毛利亏损:
-33 364.37 IDR (196 pips)
最大连续赢利:
3 (46 895.62 IDR)
最大连续盈利:
46 895.62 IDR (3)
夏普比率:
0.22
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
48.43%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.72
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
9 (100.00%)
利润因子:
1.72
预期回报:
2 683.15 IDR
平均利润:
14 378.19 IDR
平均损失:
-6 672.87 IDR
最大连续失误:
5 (-33 364.37 IDR)
最大连续亏损:
-33 364.37 IDR (5)
每月增长:
2.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
22 747.25 IDR
最大值:
33 364.37 IDR (3.89%)
相对跌幅:
结余:
3.89% (33 364.37 IDR)
净值:
14.30% (117 954.24 IDR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDm
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDm
|143
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18 894.83 IDR
最差交易: -22 704 IDR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +46 895.62 IDR
最大连续亏损: -33 364.37 IDR
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
872K
IDR
IDR
1
100%
9
44%
100%
1.72
2 683.15
IDR
IDR
14%
1:500