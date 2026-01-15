- Büyüme
İşlemler:
217
Kârla kapanan işlemler:
130 (59.90%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (40.09%)
En iyi işlem:
44.11 UST
En kötü işlem:
-14.68 UST
Brüt kâr:
645.66 UST (34 701 pips)
Brüt zarar:
-335.41 UST (25 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (24.92 UST)
Maksimum ardışık kâr:
71.68 UST (4)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
55.56%
Maks. mevduat yükü:
20.60%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
219
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
4.51
Alış işlemleri:
116 (53.46%)
Satış işlemleri:
101 (46.54%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
1.43 UST
Ortalama kâr:
4.97 UST
Ortalama zarar:
-3.86 UST
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-68.56 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-68.56 UST (8)
Aylık büyüme:
31.04%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.48 UST
Maksimum:
68.80 UST (5.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.92% (69.70 UST)
Varlığa göre:
6.35% (63.83 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|217
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|310
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|9.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.11 UST
En kötü işlem: -15 UST
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +24.92 UST
Maksimum ardışık zarar: -68.56 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
100% Algo Trading by AI
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
31%
0
0
USD
USD
1.3K
UST
UST
1
94%
217
59%
56%
1.92
1.43
UST
UST
6%
1:500