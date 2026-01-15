SinyallerBölümler
Yuanheng Zhang

Gold Arbitrage

Yuanheng Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 31%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
217
Kârla kapanan işlemler:
130 (59.90%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (40.09%)
En iyi işlem:
44.11 UST
En kötü işlem:
-14.68 UST
Brüt kâr:
645.66 UST (34 701 pips)
Brüt zarar:
-335.41 UST (25 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (24.92 UST)
Maksimum ardışık kâr:
71.68 UST (4)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
55.56%
Maks. mevduat yükü:
20.60%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
219
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
4.51
Alış işlemleri:
116 (53.46%)
Satış işlemleri:
101 (46.54%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
1.43 UST
Ortalama kâr:
4.97 UST
Ortalama zarar:
-3.86 UST
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-68.56 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-68.56 UST (8)
Aylık büyüme:
31.04%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.48 UST
Maksimum:
68.80 UST (5.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.92% (69.70 UST)
Varlığa göre:
6.35% (63.83 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 217
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 310
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 9.1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.11 UST
En kötü işlem: -15 UST
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +24.92 UST
Maksimum ardışık zarar: -68.56 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

100% Algo Trading by AI
İnceleme yok
2026.01.15 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 12:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 10:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 08:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.15 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 07:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.15 06:39
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.15 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.15 06:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.