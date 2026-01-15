- Incremento
Total de Trades:
232
Transacciones Rentables:
139 (59.91%)
Transacciones Irrentables:
93 (40.09%)
Mejor transacción:
44.11 UST
Peor transacción:
-14.68 UST
Beneficio Bruto:
677.73 UST (36 518 pips)
Pérdidas Brutas:
-349.37 UST (26 880 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (24.92 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
71.68 UST (4)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
60.44%
Carga máxima del depósito:
20.60%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
232
Tiempo medio de espera:
19 minutos
Factor de Recuperación:
4.77
Transacciones Largas:
123 (53.02%)
Transacciones Cortas:
109 (46.98%)
Factor de Beneficio:
1.94
Beneficio Esperado:
1.42 UST
Beneficio medio:
4.88 UST
Pérdidas medias:
-3.76 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-68.56 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-68.56 UST (8)
Crecimiento al mes:
32.84%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.48 UST
Máxima:
68.80 UST (5.85%)
Reducción relativa:
De balance:
5.92% (69.70 UST)
De fondos:
6.35% (63.83 UST)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|232
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|328
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|9.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
