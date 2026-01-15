- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
222
Negociações com lucro:
133 (59.90%)
Negociações com perda:
89 (40.09%)
Melhor negociação:
44.11 UST
Pior negociação:
-14.68 UST
Lucro bruto:
656.71 UST (35 296 pips)
Perda bruta:
-340.07 UST (26 022 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (24.92 UST)
Máximo lucro consecutivo:
71.68 UST (4)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
55.56%
Depósito máximo carregado:
20.60%
Último negócio:
7 minutos atrás
Negociações por semana:
228
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
4.60
Negociações longas:
120 (54.05%)
Negociações curtas:
102 (45.95%)
Fator de lucro:
1.93
Valor esperado:
1.43 UST
Lucro médio:
4.94 UST
Perda média:
-3.82 UST
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-68.56 UST)
Máxima perda consecutiva:
-68.56 UST (8)
Crescimento mensal:
31.72%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.48 UST
Máximo:
68.80 UST (5.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.92% (69.70 UST)
Pelo Capital Líquido:
6.35% (63.83 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|222
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|317
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|9.3K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
100% Algo Trading by AI
Sem comentários
