トレード:
232
利益トレード:
139 (59.91%)
損失トレード:
93 (40.09%)
ベストトレード:
44.11 UST
最悪のトレード:
-14.68 UST
総利益:
677.73 UST (36 518 pips)
総損失:
-349.37 UST (26 880 pips)
最大連続の勝ち:
10 (24.92 UST)
最大連続利益:
71.68 UST (4)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
60.44%
最大入金額:
20.60%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
232
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
4.77
長いトレード:
123 (53.02%)
短いトレード:
109 (46.98%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
1.42 UST
平均利益:
4.88 UST
平均損失:
-3.76 UST
最大連続の負け:
8 (-68.56 UST)
最大連続損失:
-68.56 UST (8)
月間成長:
32.84%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.48 UST
最大の:
68.80 UST (5.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.92% (69.70 UST)
エクイティによる:
6.35% (63.83 UST)
ベストトレード: +44.11 UST
最悪のトレード: -15 UST
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +24.92 UST
最大連続損失: -68.56 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
100% Algo Trading by AI
