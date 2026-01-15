- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
217
Profit Trade:
130 (59.90%)
Loss Trade:
87 (40.09%)
Best Trade:
44.11 UST
Worst Trade:
-14.68 UST
Profitto lordo:
645.66 UST (34 701 pips)
Perdita lorda:
-335.41 UST (25 641 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (24.92 UST)
Massimo profitto consecutivo:
71.68 UST (4)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
55.56%
Massimo carico di deposito:
20.60%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
222
Tempo di attesa medio:
19 minuti
Fattore di recupero:
4.51
Long Trade:
116 (53.46%)
Short Trade:
101 (46.54%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
1.43 UST
Profitto medio:
4.97 UST
Perdita media:
-3.86 UST
Massime perdite consecutive:
8 (-68.56 UST)
Massima perdita consecutiva:
-68.56 UST (8)
Crescita mensile:
31.04%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.48 UST
Massimale:
68.80 UST (5.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.92% (69.70 UST)
Per equità:
6.35% (63.83 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|217
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|310
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|9.1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
100% Algo Trading by AI
