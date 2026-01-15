- Wachstum
Trades insgesamt:
232
Gewinntrades:
139 (59.91%)
Verlusttrades:
93 (40.09%)
Bester Trade:
44.11 UST
Schlechtester Trade:
-14.68 UST
Bruttoprofit:
677.73 UST (36 518 pips)
Bruttoverlust:
-349.37 UST (26 880 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (24.92 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
71.68 UST (4)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
60.44%
Max deposit load:
20.60%
Letzter Trade:
49 Minuten
Trades pro Woche:
232
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
4.77
Long-Positionen:
123 (53.02%)
Short-Positionen:
109 (46.98%)
Profit-Faktor:
1.94
Mathematische Gewinnerwartung:
1.42 UST
Durchschnittlicher Profit:
4.88 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-3.76 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-68.56 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-68.56 UST (8)
Wachstum pro Monat :
32.84%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.48 UST
Maximaler:
68.80 UST (5.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.92% (69.70 UST)
Kapital:
6.35% (63.83 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|232
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|328
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|9.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Bester Trade: +44.11 UST
Schlechtester Trade: -15 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.92 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -68.56 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
100% Algo Trading by AI
