Signale / MetaTrader 5 / Gold Arbitrage
Yuanheng Zhang

Gold Arbitrage

Yuanheng Zhang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 33%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
232
Gewinntrades:
139 (59.91%)
Verlusttrades:
93 (40.09%)
Bester Trade:
44.11 UST
Schlechtester Trade:
-14.68 UST
Bruttoprofit:
677.73 UST (36 518 pips)
Bruttoverlust:
-349.37 UST (26 880 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (24.92 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
71.68 UST (4)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
60.44%
Max deposit load:
20.60%
Letzter Trade:
49 Minuten
Trades pro Woche:
232
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
4.77
Long-Positionen:
123 (53.02%)
Short-Positionen:
109 (46.98%)
Profit-Faktor:
1.94
Mathematische Gewinnerwartung:
1.42 UST
Durchschnittlicher Profit:
4.88 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-3.76 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-68.56 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-68.56 UST (8)
Wachstum pro Monat :
32.84%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.48 UST
Maximaler:
68.80 UST (5.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.92% (69.70 UST)
Kapital:
6.35% (63.83 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 232
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 328
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 9.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +44.11 UST
Schlechtester Trade: -15 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.92 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -68.56 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

100% Algo Trading by AI
Keine Bewertungen
