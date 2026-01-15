- 자본
- 축소
트레이드:
232
이익 거래:
139 (59.91%)
손실 거래:
93 (40.09%)
최고의 거래:
44.11 UST
최악의 거래:
-14.68 UST
총 수익:
677.73 UST (36 518 pips)
총 손실:
-349.37 UST (26 880 pips)
연속 최대 이익:
10 (24.92 UST)
연속 최대 이익:
71.68 UST (4)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
60.44%
최대 입금량:
20.60%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
232
평균 유지 시간:
19 분
회복 요인:
4.77
롱(주식매수):
123 (53.02%)
숏(주식차입매도):
109 (46.98%)
수익 요인:
1.94
기대수익:
1.42 UST
평균 이익:
4.88 UST
평균 손실:
-3.76 UST
연속 최대 손실:
8 (-68.56 UST)
연속 최대 손실:
-68.56 UST (8)
월별 성장률:
32.84%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.48 UST
최대한의:
68.80 UST (5.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.92% (69.70 UST)
자본금별:
6.35% (63.83 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|232
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|328
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|9.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
100% Algo Trading by AI
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
33%
0
0
USD
USD
1.3K
UST
UST
1
93%
232
59%
60%
1.93
1.42
UST
UST
6%
1:500