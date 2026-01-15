- Прирост
Всего трейдов:
232
Прибыльных трейдов:
139 (59.91%)
Убыточных трейдов:
93 (40.09%)
Лучший трейд:
44.11 UST
Худший трейд:
-14.68 UST
Общая прибыль:
677.73 UST (36 518 pips)
Общий убыток:
-349.37 UST (26 880 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (24.92 UST)
Макс. прибыль в серии:
71.68 UST (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
60.44%
Макс. загрузка депозита:
20.60%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
232
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
4.77
Длинных трейдов:
123 (53.02%)
Коротких трейдов:
109 (46.98%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
1.42 UST
Средняя прибыль:
4.88 UST
Средний убыток:
-3.76 UST
Макс. серия проигрышей:
8 (-68.56 UST)
Макс. убыток в серии:
-68.56 UST (8)
Прирост в месяц:
32.84%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.48 UST
Максимальная:
68.80 UST (5.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.92% (69.70 UST)
По эквити:
6.35% (63.83 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|232
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|328
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|9.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
100% Algo Trading by AI
Нет отзывов
