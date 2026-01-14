SinyallerBölümler
Nick Coyle

Cable Bot

Nick Coyle
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 10%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
72 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (29.41%)
En iyi işlem:
24.15 USD
En kötü işlem:
-7.32 USD
Brüt kâr:
162.86 USD (5 745 pips)
Brüt zarar:
-60.88 USD (3 870 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (14.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.35 USD (4)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
99.03%
Maks. mevduat yükü:
2.49%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
4.69
Alış işlemleri:
51 (50.00%)
Satış işlemleri:
51 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.68
Beklenen getiri:
1.00 USD
Ortalama kâr:
2.26 USD
Ortalama zarar:
-2.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-21.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.76 USD (4)
Aylık büyüme:
10.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.17 USD
Maksimum:
21.76 USD (2.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.15% (21.76 USD)
Varlığa göre:
1.62% (17.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.15 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +14.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live20
0.35 × 46
BlackwellGlobal2-Live3
1.59 × 73
ICMarketsSC-Live32
2.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
2.49 × 89
RoboForex-Pro-3
6.00 × 1
This Forex Cable Bot is a systematic GBPUSD trading algorithm designed to exploit high-probability intraday price movements. Trades are executed strictly based on predefined logic, with disciplined risk management and no emotional or discretionary input. Built for consistency and capital preservation, the bot focuses on controlled exposure while targeting repeatable gains in trending and retracement market conditions.
İnceleme yok
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Cable Bot
Ayda 35 USD
10%
0
0
USD
1.1K
USD
2
100%
102
70%
99%
2.67
1.00
USD
2%
1:500
