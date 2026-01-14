СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Cable Bot
Nick Coyle

Cable Bot

Nick Coyle
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 10%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
103
Прибыльных трейдов:
73 (70.87%)
Убыточных трейдов:
30 (29.13%)
Лучший трейд:
24.15 USD
Худший трейд:
-7.32 USD
Общая прибыль:
163.37 USD (5 796 pips)
Общий убыток:
-60.88 USD (3 870 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (14.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.35 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
99.03%
Макс. загрузка депозита:
2.49%
Последний трейд:
40 минут
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
4.71
Длинных трейдов:
51 (49.51%)
Коротких трейдов:
52 (50.49%)
Профит фактор:
2.68
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
2.24 USD
Средний убыток:
-2.03 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-21.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.76 USD (4)
Прирост в месяц:
10.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.17 USD
Максимальная:
21.76 USD (2.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.15% (21.76 USD)
По эквити:
1.62% (17.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 1.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.15 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +14.45 USD
Макс. убыток в серии: -21.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live20
0.35 × 46
BlackwellGlobal2-Live3
1.59 × 73
ICMarketsSC-Live32
2.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
2.49 × 89
RoboForex-Pro-3
6.00 × 1
This Forex Cable Bot is a systematic GBPUSD trading algorithm designed to exploit high-probability intraday price movements. Trades are executed strictly based on predefined logic, with disciplined risk management and no emotional or discretionary input. Built for consistency and capital preservation, the bot focuses on controlled exposure while targeting repeatable gains in trending and retracement market conditions.
Нет отзывов
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
