- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
103
Прибыльных трейдов:
73 (70.87%)
Убыточных трейдов:
30 (29.13%)
Лучший трейд:
24.15 USD
Худший трейд:
-7.32 USD
Общая прибыль:
163.37 USD (5 796 pips)
Общий убыток:
-60.88 USD (3 870 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (14.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
40.35 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
99.03%
Макс. загрузка депозита:
2.49%
Последний трейд:
40 минут
Трейдов в неделю:
56
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
4.71
Длинных трейдов:
51 (49.51%)
Коротких трейдов:
52 (50.49%)
Профит фактор:
2.68
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
2.24 USD
Средний убыток:
-2.03 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-21.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.76 USD (4)
Прирост в месяц:
10.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.17 USD
Максимальная:
21.76 USD (2.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.15% (21.76 USD)
По эквити:
1.62% (17.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|1.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.15 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +14.45 USD
Макс. убыток в серии: -21.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.23 × 143
|
ICMarketsSC-Live20
|0.35 × 46
|
BlackwellGlobal2-Live3
|1.59 × 73
|
ICMarketsSC-Live32
|2.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|2.49 × 89
|
RoboForex-Pro-3
|6.00 × 1
This Forex Cable Bot is a systematic GBPUSD trading algorithm designed to exploit high-probability intraday price movements. Trades are executed strictly based on predefined logic, with disciplined risk management and no emotional or discretionary input. Built for consistency and capital preservation, the bot focuses on controlled exposure while targeting repeatable gains in trending and retracement market conditions.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
100%
103
70%
99%
2.68
1.00
USD
USD
2%
1:500