Nick Coyle

Cable Bot

Nick Coyle
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2026 10%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
102
Bénéfice trades:
72 (70.58%)
Perte trades:
30 (29.41%)
Meilleure transaction:
24.15 USD
Pire transaction:
-7.32 USD
Bénéfice brut:
162.86 USD (5 745 pips)
Perte brute:
-60.88 USD (3 870 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (14.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
40.35 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
99.03%
Charge de dépôt maximale:
2.49%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
4.69
Longs trades:
51 (50.00%)
Courts trades:
51 (50.00%)
Facteur de profit:
2.68
Rendement attendu:
1.00 USD
Bénéfice moyen:
2.26 USD
Perte moyenne:
-2.03 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-21.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-21.76 USD (4)
Croissance mensuelle:
10.20%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.17 USD
Maximal:
21.76 USD (2.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.15% (21.76 USD)
Par fonds propres:
1.62% (17.72 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 1.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.15 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +14.45 USD
Perte consécutive maximale: -21.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live20
0.35 × 46
BlackwellGlobal2-Live3
1.59 × 73
ICMarketsSC-Live32
2.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
2.49 × 89
RoboForex-Pro-3
6.00 × 1
This Forex Cable Bot is a systematic GBPUSD trading algorithm designed to exploit high-probability intraday price movements. Trades are executed strictly based on predefined logic, with disciplined risk management and no emotional or discretionary input. Built for consistency and capital preservation, the bot focuses on controlled exposure while targeting repeatable gains in trending and retracement market conditions.
Aucun avis
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Cable Bot
35 USD par mois
10%
0
0
USD
1.1K
USD
2
100%
102
70%
99%
2.67
1.00
USD
2%
1:500
Copier

