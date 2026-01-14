SignaleKategorien
Nick Coyle

Cable Bot

Nick Coyle
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 10%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
103
Gewinntrades:
73 (70.87%)
Verlusttrades:
30 (29.13%)
Bester Trade:
24.15 USD
Schlechtester Trade:
-7.32 USD
Bruttoprofit:
163.37 USD (5 796 pips)
Bruttoverlust:
-60.88 USD (3 870 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (14.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
40.35 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
99.03%
Max deposit load:
2.49%
Letzter Trade:
12 Minuten
Trades pro Woche:
56
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
4.71
Long-Positionen:
51 (49.51%)
Short-Positionen:
52 (50.49%)
Profit-Faktor:
2.68
Mathematische Gewinnerwartung:
1.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-21.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.76 USD (4)
Wachstum pro Monat :
10.25%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.17 USD
Maximaler:
21.76 USD (2.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.15% (21.76 USD)
Kapital:
1.62% (17.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 1.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +24.15 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +14.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live20
0.35 × 46
BlackwellGlobal2-Live3
1.59 × 73
ICMarketsSC-Live32
2.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
2.49 × 89
RoboForex-Pro-3
6.00 × 1
This Forex Cable Bot is a systematic GBPUSD trading algorithm designed to exploit high-probability intraday price movements. Trades are executed strictly based on predefined logic, with disciplined risk management and no emotional or discretionary input. Built for consistency and capital preservation, the bot focuses on controlled exposure while targeting repeatable gains in trending and retracement market conditions.
Keine Bewertungen
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Cable Bot
10%
0
0
USD
1.1K
USD
2
100%
103
70%
99%
2.68
1.00
USD
2%
1:500
