SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Cable Bot
Nick Coyle

Cable Bot

Nick Coyle
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2026 11%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
109
Transacciones Rentables:
77 (70.64%)
Transacciones Irrentables:
32 (29.36%)
Mejor transacción:
24.15 USD
Peor transacción:
-7.32 USD
Beneficio Bruto:
167.60 USD (6 061 pips)
Pérdidas Brutas:
-61.25 USD (3 903 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (14.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
40.35 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
99.03%
Carga máxima del depósito:
7.50%
Último trade:
33 minutos
Trades a la semana:
59
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
4.89
Transacciones Largas:
51 (46.79%)
Transacciones Cortas:
58 (53.21%)
Factor de Beneficio:
2.74
Beneficio Esperado:
0.98 USD
Beneficio medio:
2.18 USD
Pérdidas medias:
-1.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-21.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.76 USD (4)
Crecimiento al mes:
10.63%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.17 USD
Máxima:
21.76 USD (2.15%)
Reducción relativa:
De balance:
2.15% (21.76 USD)
De fondos:
9.49% (104.95 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 106
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 2.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +24.15 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +14.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live20
0.35 × 46
BlackwellGlobal2-Live3
1.59 × 73
ICMarketsSC-Live32
2.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
2.49 × 89
RoboForex-Pro-3
6.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
This Forex Cable Bot is a systematic GBPUSD trading algorithm designed to exploit high-probability intraday price movements. Trades are executed strictly based on predefined logic, with disciplined risk management and no emotional or discretionary input. Built for consistency and capital preservation, the bot focuses on controlled exposure while targeting repeatable gains in trending and retracement market conditions.
No hay comentarios
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Cable Bot
35 USD al mes
11%
0
0
USD
1.1K
USD
2
100%
109
70%
99%
2.73
0.98
USD
9%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.