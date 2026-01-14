SegnaliSezioni
Nick Coyle

Cable Bot

Nick Coyle
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2026 10%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
102
Profit Trade:
72 (70.58%)
Loss Trade:
30 (29.41%)
Best Trade:
24.15 USD
Worst Trade:
-7.32 USD
Profitto lordo:
162.86 USD (5 745 pips)
Perdita lorda:
-60.88 USD (3 870 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (14.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.35 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
99.03%
Massimo carico di deposito:
2.49%
Ultimo trade:
16 minuti fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
4.69
Long Trade:
51 (50.00%)
Short Trade:
51 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.68
Profitto previsto:
1.00 USD
Profitto medio:
2.26 USD
Perdita media:
-2.03 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-21.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.76 USD (4)
Crescita mensile:
10.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.17 USD
Massimale:
21.76 USD (2.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.15% (21.76 USD)
Per equità:
1.62% (17.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.15 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +14.45 USD
Massima perdita consecutiva: -21.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live20
0.35 × 46
BlackwellGlobal2-Live3
1.59 × 73
ICMarketsSC-Live32
2.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
2.49 × 89
RoboForex-Pro-3
6.00 × 1
This Forex Cable Bot is a systematic GBPUSD trading algorithm designed to exploit high-probability intraday price movements. Trades are executed strictly based on predefined logic, with disciplined risk management and no emotional or discretionary input. Built for consistency and capital preservation, the bot focuses on controlled exposure while targeting repeatable gains in trending and retracement market conditions.
Non ci sono recensioni
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
