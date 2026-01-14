- Crescimento
Negociações:
103
Negociações com lucro:
73 (70.87%)
Negociações com perda:
30 (29.13%)
Melhor negociação:
24.15 USD
Pior negociação:
-7.32 USD
Lucro bruto:
163.37 USD (5 796 pips)
Perda bruta:
-60.88 USD (3 870 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (14.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40.35 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
99.03%
Depósito máximo carregado:
2.49%
Último negócio:
8 minutos atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
4.71
Negociações longas:
51 (49.51%)
Negociações curtas:
52 (50.49%)
Fator de lucro:
2.68
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
2.24 USD
Perda média:
-2.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-21.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.76 USD (4)
Crescimento mensal:
10.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.17 USD
Máximo:
21.76 USD (2.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.15% (21.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.62% (17.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|1.9K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Melhor negociação: +24.15 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +14.45 USD
Máxima perda consecutiva: -21.76 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.23 × 143
|
ICMarketsSC-Live20
|0.35 × 46
|
BlackwellGlobal2-Live3
|1.59 × 73
|
ICMarketsSC-Live32
|2.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live
|2.49 × 89
|
RoboForex-Pro-3
|6.00 × 1
This Forex Cable Bot is a systematic GBPUSD trading algorithm designed to exploit high-probability intraday price movements. Trades are executed strictly based on predefined logic, with disciplined risk management and no emotional or discretionary input. Built for consistency and capital preservation, the bot focuses on controlled exposure while targeting repeatable gains in trending and retracement market conditions.
