Nick Coyle

Cable Bot

Nick Coyle
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2026 10%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
103
Negociações com lucro:
73 (70.87%)
Negociações com perda:
30 (29.13%)
Melhor negociação:
24.15 USD
Pior negociação:
-7.32 USD
Lucro bruto:
163.37 USD (5 796 pips)
Perda bruta:
-60.88 USD (3 870 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (14.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
40.35 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
99.03%
Depósito máximo carregado:
2.49%
Último negócio:
8 minutos atrás
Negociações por semana:
55
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
4.71
Negociações longas:
51 (49.51%)
Negociações curtas:
52 (50.49%)
Fator de lucro:
2.68
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
2.24 USD
Perda média:
-2.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-21.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.76 USD (4)
Crescimento mensal:
10.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.17 USD
Máximo:
21.76 USD (2.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.15% (21.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.62% (17.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 103
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 1.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +24.15 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +14.45 USD
Máxima perda consecutiva: -21.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live20
0.35 × 46
BlackwellGlobal2-Live3
1.59 × 73
ICMarketsSC-Live32
2.00 × 1
PacificUnionLLC-Live
2.49 × 89
RoboForex-Pro-3
6.00 × 1
This Forex Cable Bot is a systematic GBPUSD trading algorithm designed to exploit high-probability intraday price movements. Trades are executed strictly based on predefined logic, with disciplined risk management and no emotional or discretionary input. Built for consistency and capital preservation, the bot focuses on controlled exposure while targeting repeatable gains in trending and retracement market conditions.
Sem comentários
2026.01.14 01:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
