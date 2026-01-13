SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / APPEXGATE PRO V2
Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem

APPEXGATE PRO V2

Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 -6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
15 (35.71%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (64.29%)
En iyi işlem:
65.87 USD
En kötü işlem:
-75.52 USD
Brüt kâr:
284.77 USD (385 907 pips)
Brüt zarar:
-668.95 USD (188 581 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (58.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.87 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.35
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.96%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.87
Alış işlemleri:
30 (71.43%)
Satış işlemleri:
12 (28.57%)
Kâr faktörü:
0.43
Beklenen getiri:
-9.15 USD
Ortalama kâr:
18.98 USD
Ortalama zarar:
-24.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-207.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-207.18 USD (7)
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
384.18 USD
Maksimum:
442.84 USD (6.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.86% (442.84 USD)
Varlığa göre:
1.00% (62.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 10
USDJPY 8
BTCUSD 6
GBPUSD 4
AUDUSD 3
EURUSD 2
USDCHF 2
EURCAD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
EURAUD 1
GBPAUD 1
USDCAD 1
GBPCAD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -140
USDJPY -31
BTCUSD 28
GBPUSD -46
AUDUSD -20
EURUSD -56
USDCHF 3
EURCAD -31
EURJPY -33
NZDUSD -32
EURAUD -30
GBPAUD 66
USDCAD -31
GBPCAD -31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -17K
USDJPY -310
BTCUSD 216K
GBPUSD -224
AUDUSD -15
EURUSD -242
USDCHF 55
EURCAD -158
EURJPY -164
NZDUSD -119
EURAUD -160
GBPAUD 351
USDCAD -120
GBPCAD -256
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +65.87 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +58.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -207.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
APPEXGATE PRO EA
İnceleme yok
2026.01.14 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 02:38
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 21:34
Share of trading days is too low
2026.01.13 21:34
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 20:34
Share of trading days is too low
2026.01.13 20:34
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 19:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 19:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 19:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 19:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
APPEXGATE PRO V2
Ayda 100 USD
-6%
0
0
USD
6K
USD
1
65%
42
35%
100%
0.42
-9.15
USD
7%
1:200
