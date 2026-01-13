- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
15 (35.71%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (64.29%)
En iyi işlem:
65.87 USD
En kötü işlem:
-75.52 USD
Brüt kâr:
284.77 USD (385 907 pips)
Brüt zarar:
-668.95 USD (188 581 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (58.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
65.87 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.35
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.96%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.87
Alış işlemleri:
30 (71.43%)
Satış işlemleri:
12 (28.57%)
Kâr faktörü:
0.43
Beklenen getiri:
-9.15 USD
Ortalama kâr:
18.98 USD
Ortalama zarar:
-24.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-207.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-207.18 USD (7)
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
384.18 USD
Maksimum:
442.84 USD (6.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.86% (442.84 USD)
Varlığa göre:
1.00% (62.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|USDJPY
|8
|BTCUSD
|6
|GBPUSD
|4
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURCAD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-140
|USDJPY
|-31
|BTCUSD
|28
|GBPUSD
|-46
|AUDUSD
|-20
|EURUSD
|-56
|USDCHF
|3
|EURCAD
|-31
|EURJPY
|-33
|NZDUSD
|-32
|EURAUD
|-30
|GBPAUD
|66
|USDCAD
|-31
|GBPCAD
|-31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-17K
|USDJPY
|-310
|BTCUSD
|216K
|GBPUSD
|-224
|AUDUSD
|-15
|EURUSD
|-242
|USDCHF
|55
|EURCAD
|-158
|EURJPY
|-164
|NZDUSD
|-119
|EURAUD
|-160
|GBPAUD
|351
|USDCAD
|-120
|GBPCAD
|-256
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +65.87 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +58.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -207.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
APPEXGATE PRO EA
İnceleme yok
