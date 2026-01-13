- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
43
Negociações com lucro:
15 (34.88%)
Negociações com perda:
28 (65.12%)
Melhor negociação:
65.87 USD
Pior negociação:
-75.52 USD
Lucro bruto:
284.77 USD (385 907 pips)
Perda bruta:
-671.11 USD (190 738 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (58.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
65.87 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.35
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
18.96%
Último negócio:
5 minutos atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.87
Negociações longas:
31 (72.09%)
Negociações curtas:
12 (27.91%)
Fator de lucro:
0.42
Valor esperado:
-8.98 USD
Lucro médio:
18.98 USD
Perda média:
-23.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-207.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-207.18 USD (7)
Algotrading:
62%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
386.34 USD
Máximo:
445.00 USD (6.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.86% (442.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.00% (62.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|USDJPY
|8
|BTCUSD
|6
|GBPUSD
|4
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURCAD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-142
|USDJPY
|-31
|BTCUSD
|28
|GBPUSD
|-46
|AUDUSD
|-20
|EURUSD
|-56
|USDCHF
|3
|EURCAD
|-31
|EURJPY
|-33
|NZDUSD
|-32
|EURAUD
|-30
|GBPAUD
|66
|USDCAD
|-31
|GBPCAD
|-31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-19K
|USDJPY
|-310
|BTCUSD
|216K
|GBPUSD
|-224
|AUDUSD
|-15
|EURUSD
|-242
|USDCHF
|55
|EURCAD
|-158
|EURJPY
|-164
|NZDUSD
|-119
|EURAUD
|-160
|GBPAUD
|351
|USDCAD
|-120
|GBPCAD
|-256
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +65.87 USD
Pior negociação: -76 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +58.66 USD
Máxima perda consecutiva: -207.18 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
APPEXGATE PRO EA
