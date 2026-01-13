СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / APPEXGATE PRO V2
Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem

APPEXGATE PRO V2

Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2026 -6%
Exness-MT5Real31
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
16 (36.36%)
Убыточных трейдов:
28 (63.64%)
Лучший трейд:
65.87 USD
Худший трейд:
-75.52 USD
Общая прибыль:
315.88 USD (386 082 pips)
Общий убыток:
-671.11 USD (190 738 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (58.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
65.87 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
18.96%
Последний трейд:
31 минута
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
32 (72.73%)
Коротких трейдов:
12 (27.27%)
Профит фактор:
0.47
Мат. ожидание:
-8.07 USD
Средняя прибыль:
19.74 USD
Средний убыток:
-23.97 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-207.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-207.18 USD (7)
Прирост в месяц:
-5.55%
Алготрейдинг:
62%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
386.34 USD
Максимальная:
445.00 USD (6.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.86% (442.84 USD)
По эквити:
1.00% (62.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 11
USDJPY 9
BTCUSD 6
GBPUSD 4
AUDUSD 3
EURUSD 2
USDCHF 2
EURCAD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
EURAUD 1
GBPAUD 1
USDCAD 1
GBPCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -142
USDJPY 1
BTCUSD 28
GBPUSD -46
AUDUSD -20
EURUSD -56
USDCHF 3
EURCAD -31
EURJPY -33
NZDUSD -32
EURAUD -30
GBPAUD 66
USDCAD -31
GBPCAD -31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -19K
USDJPY -135
BTCUSD 216K
GBPUSD -224
AUDUSD -15
EURUSD -242
USDCHF 55
EURCAD -158
EURJPY -164
NZDUSD -119
EURAUD -160
GBPAUD 351
USDCAD -120
GBPCAD -256
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +65.87 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +58.66 USD
Макс. убыток в серии: -207.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
APPEXGATE PRO EA
Нет отзывов
2026.01.14 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 02:38
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 21:34
Share of trading days is too low
2026.01.13 21:34
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 20:34
Share of trading days is too low
2026.01.13 20:34
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 19:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 19:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 19:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 19:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
APPEXGATE PRO V2
100 USD в месяц
-6%
0
0
USD
6K
USD
1
62%
44
36%
100%
0.47
-8.07
USD
7%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.