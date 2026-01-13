- Прирост
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
16 (36.36%)
Убыточных трейдов:
28 (63.64%)
Лучший трейд:
65.87 USD
Худший трейд:
-75.52 USD
Общая прибыль:
315.88 USD (386 082 pips)
Общий убыток:
-671.11 USD (190 738 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (58.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
65.87 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.31
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
18.96%
Последний трейд:
31 минута
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.80
Длинных трейдов:
32 (72.73%)
Коротких трейдов:
12 (27.27%)
Профит фактор:
0.47
Мат. ожидание:
-8.07 USD
Средняя прибыль:
19.74 USD
Средний убыток:
-23.97 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-207.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-207.18 USD (7)
Прирост в месяц:
-5.55%
Алготрейдинг:
62%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
386.34 USD
Максимальная:
445.00 USD (6.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.86% (442.84 USD)
По эквити:
1.00% (62.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|USDJPY
|9
|BTCUSD
|6
|GBPUSD
|4
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURCAD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-142
|USDJPY
|1
|BTCUSD
|28
|GBPUSD
|-46
|AUDUSD
|-20
|EURUSD
|-56
|USDCHF
|3
|EURCAD
|-31
|EURJPY
|-33
|NZDUSD
|-32
|EURAUD
|-30
|GBPAUD
|66
|USDCAD
|-31
|GBPCAD
|-31
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-19K
|USDJPY
|-135
|BTCUSD
|216K
|GBPUSD
|-224
|AUDUSD
|-15
|EURUSD
|-242
|USDCHF
|55
|EURCAD
|-158
|EURJPY
|-164
|NZDUSD
|-119
|EURAUD
|-160
|GBPAUD
|351
|USDCAD
|-120
|GBPCAD
|-256
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +65.87 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +58.66 USD
Макс. убыток в серии: -207.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
