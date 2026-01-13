SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / APPEXGATE PRO V2
Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem

APPEXGATE PRO V2

Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 -6%
Exness-MT5Real31
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
44
Gewinntrades:
16 (36.36%)
Verlusttrades:
28 (63.64%)
Bester Trade:
65.87 USD
Schlechtester Trade:
-75.52 USD
Bruttoprofit:
315.88 USD (386 082 pips)
Bruttoverlust:
-671.11 USD (190 738 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (58.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
65.87 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.31
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
18.96%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
54
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.80
Long-Positionen:
32 (72.73%)
Short-Positionen:
12 (27.27%)
Profit-Faktor:
0.47
Mathematische Gewinnerwartung:
-8.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-207.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-207.18 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-5.55%
Algo-Trading:
62%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
386.34 USD
Maximaler:
445.00 USD (6.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.86% (442.84 USD)
Kapital:
1.00% (62.68 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 11
USDJPY 9
BTCUSD 6
GBPUSD 4
AUDUSD 3
EURUSD 2
USDCHF 2
EURCAD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
EURAUD 1
GBPAUD 1
USDCAD 1
GBPCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -142
USDJPY 1
BTCUSD 28
GBPUSD -46
AUDUSD -20
EURUSD -56
USDCHF 3
EURCAD -31
EURJPY -33
NZDUSD -32
EURAUD -30
GBPAUD 66
USDCAD -31
GBPCAD -31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -19K
USDJPY -135
BTCUSD 216K
GBPUSD -224
AUDUSD -15
EURUSD -242
USDCHF 55
EURCAD -158
EURJPY -164
NZDUSD -119
EURAUD -160
GBPAUD 351
USDCAD -120
GBPCAD -256
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +65.87 USD
Schlechtester Trade: -76 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +58.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -207.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
APPEXGATE PRO EA
Keine Bewertungen
2026.01.14 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 02:38
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 21:34
Share of trading days is too low
2026.01.13 21:34
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 20:34
Share of trading days is too low
2026.01.13 20:34
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 19:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 19:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 19:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 19:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
APPEXGATE PRO V2
100 USD pro Monat
-6%
0
0
USD
6K
USD
1
62%
44
36%
100%
0.47
-8.07
USD
7%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.