Total de Trades:
154
Transacciones Rentables:
71 (46.10%)
Transacciones Irrentables:
83 (53.90%)
Mejor transacción:
184.17 USD
Peor transacción:
-103.69 USD
Beneficio Bruto:
2 250.28 USD (832 575 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 719.22 USD (235 351 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (254.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
884.18 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
89.92%
Último trade:
15 minutos
Trades a la semana:
168
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.97
Transacciones Largas:
121 (78.57%)
Transacciones Cortas:
33 (21.43%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
3.45 USD
Beneficio medio:
31.69 USD
Pérdidas medias:
-20.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-306.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-306.04 USD (14)
Crecimiento al mes:
8.30%
Trading algorítmico:
36%
Reducción de balance:
Absoluto:
489.45 USD
Máxima:
548.11 USD (8.49%)
Reducción relativa:
De balance:
8.49% (548.11 USD)
De fondos:
1.70% (102.43 USD)
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|78
|XAUUSD
|27
|BTCUSD
|17
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|4
|GBPCAD
|3
|EURJPY
|2
|EURAUD
|2
|EURCAD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|399
|XAUUSD
|-243
|BTCUSD
|485
|GBPUSD
|29
|EURUSD
|20
|AUDUSD
|-49
|USDCHF
|56
|GBPCAD
|-45
|EURJPY
|-62
|EURAUD
|-30
|EURCAD
|-31
|NZDUSD
|-32
|GBPAUD
|66
|USDCAD
|-31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|522
|XAUUSD
|-28K
|BTCUSD
|624K
|GBPUSD
|842
|EURUSD
|514
|AUDUSD
|-209
|USDCHF
|428
|GBPCAD
|-319
|EURJPY
|-520
|EURAUD
|-163
|EURCAD
|-158
|NZDUSD
|-119
|GBPAUD
|351
|USDCAD
|-120
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Mejor transacción: +184.17 USD
Peor transacción: -104 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +254.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -306.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
