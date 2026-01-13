SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / APPEXGATE PRO V2
Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem

APPEXGATE PRO V2

Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2026 8%
Exness-MT5Real31
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
154
Transacciones Rentables:
71 (46.10%)
Transacciones Irrentables:
83 (53.90%)
Mejor transacción:
184.17 USD
Peor transacción:
-103.69 USD
Beneficio Bruto:
2 250.28 USD (832 575 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 719.22 USD (235 351 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (254.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
884.18 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
89.92%
Último trade:
15 minutos
Trades a la semana:
168
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.97
Transacciones Largas:
121 (78.57%)
Transacciones Cortas:
33 (21.43%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
3.45 USD
Beneficio medio:
31.69 USD
Pérdidas medias:
-20.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-306.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-306.04 USD (14)
Crecimiento al mes:
8.30%
Trading algorítmico:
36%
Reducción de balance:
Absoluto:
489.45 USD
Máxima:
548.11 USD (8.49%)
Reducción relativa:
De balance:
8.49% (548.11 USD)
De fondos:
1.70% (102.43 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 78
XAUUSD 27
BTCUSD 17
GBPUSD 8
EURUSD 5
AUDUSD 4
USDCHF 4
GBPCAD 3
EURJPY 2
EURAUD 2
EURCAD 1
NZDUSD 1
GBPAUD 1
USDCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 399
XAUUSD -243
BTCUSD 485
GBPUSD 29
EURUSD 20
AUDUSD -49
USDCHF 56
GBPCAD -45
EURJPY -62
EURAUD -30
EURCAD -31
NZDUSD -32
GBPAUD 66
USDCAD -31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 522
XAUUSD -28K
BTCUSD 624K
GBPUSD 842
EURUSD 514
AUDUSD -209
USDCHF 428
GBPCAD -319
EURJPY -520
EURAUD -163
EURCAD -158
NZDUSD -119
GBPAUD 351
USDCAD -120
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +184.17 USD
Peor transacción: -104 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +254.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -306.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
APPEXGATE PRO EA
No hay comentarios
2026.01.14 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 02:38
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 21:34
Share of trading days is too low
2026.01.13 21:34
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 20:34
Share of trading days is too low
2026.01.13 20:34
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 19:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 19:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 19:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 19:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
APPEXGATE PRO V2
100 USD al mes
8%
0
0
USD
6.9K
USD
1
36%
154
46%
100%
1.30
3.45
USD
8%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.