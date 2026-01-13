- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
15 (35.71%)
Loss Trade:
27 (64.29%)
Best Trade:
65.87 USD
Worst Trade:
-75.52 USD
Profitto lordo:
284.77 USD (385 907 pips)
Perdita lorda:
-668.95 USD (188 581 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (58.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.87 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.96%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
30 (71.43%)
Short Trade:
12 (28.57%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-9.15 USD
Profitto medio:
18.98 USD
Perdita media:
-24.78 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-207.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-207.18 USD (7)
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
384.18 USD
Massimale:
442.84 USD (6.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.86% (442.84 USD)
Per equità:
1.00% (62.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|USDJPY
|8
|BTCUSD
|6
|GBPUSD
|4
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURCAD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-140
|USDJPY
|-31
|BTCUSD
|28
|GBPUSD
|-46
|AUDUSD
|-20
|EURUSD
|-56
|USDCHF
|3
|EURCAD
|-31
|EURJPY
|-33
|NZDUSD
|-32
|EURAUD
|-30
|GBPAUD
|66
|USDCAD
|-31
|GBPCAD
|-31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-17K
|USDJPY
|-310
|BTCUSD
|216K
|GBPUSD
|-224
|AUDUSD
|-15
|EURUSD
|-242
|USDCHF
|55
|EURCAD
|-158
|EURJPY
|-164
|NZDUSD
|-119
|EURAUD
|-160
|GBPAUD
|351
|USDCAD
|-120
|GBPCAD
|-256
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +65.87 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +58.66 USD
Massima perdita consecutiva: -207.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
APPEXGATE PRO EA
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
-6%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
1
65%
42
35%
100%
0.42
-9.15
USD
USD
7%
1:200