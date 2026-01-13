SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / APPEXGATE PRO V2
Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem

APPEXGATE PRO V2

Ahmed Shefaa Abdelghany Kassem
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2026 -6%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
15 (35.71%)
Loss Trade:
27 (64.29%)
Best Trade:
65.87 USD
Worst Trade:
-75.52 USD
Profitto lordo:
284.77 USD (385 907 pips)
Perdita lorda:
-668.95 USD (188 581 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (58.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.87 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
18.96%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
50
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.87
Long Trade:
30 (71.43%)
Short Trade:
12 (28.57%)
Fattore di profitto:
0.43
Profitto previsto:
-9.15 USD
Profitto medio:
18.98 USD
Perdita media:
-24.78 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-207.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-207.18 USD (7)
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
384.18 USD
Massimale:
442.84 USD (6.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.86% (442.84 USD)
Per equità:
1.00% (62.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
USDJPY 8
BTCUSD 6
GBPUSD 4
AUDUSD 3
EURUSD 2
USDCHF 2
EURCAD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
EURAUD 1
GBPAUD 1
USDCAD 1
GBPCAD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -140
USDJPY -31
BTCUSD 28
GBPUSD -46
AUDUSD -20
EURUSD -56
USDCHF 3
EURCAD -31
EURJPY -33
NZDUSD -32
EURAUD -30
GBPAUD 66
USDCAD -31
GBPCAD -31
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -17K
USDJPY -310
BTCUSD 216K
GBPUSD -224
AUDUSD -15
EURUSD -242
USDCHF 55
EURCAD -158
EURJPY -164
NZDUSD -119
EURAUD -160
GBPAUD 351
USDCAD -120
GBPCAD -256
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +65.87 USD
Worst Trade: -76 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +58.66 USD
Massima perdita consecutiva: -207.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 14
0.00 × 6
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
APPEXGATE PRO EA
Non ci sono recensioni
2026.01.14 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.14 03:37
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.14 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 02:38
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 21:34
Share of trading days is too low
2026.01.13 21:34
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 20:34
Share of trading days is too low
2026.01.13 20:34
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.13 19:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 19:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.13 19:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 19:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
APPEXGATE PRO V2
100USD al mese
-6%
0
0
USD
6K
USD
1
65%
42
35%
100%
0.42
-9.15
USD
7%
1:200
Copia

