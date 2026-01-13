- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
16 (36.36%)
損失トレード:
28 (63.64%)
ベストトレード:
65.87 USD
最悪のトレード:
-75.52 USD
総利益:
315.88 USD (386 082 pips)
総損失:
-671.11 USD (190 738 pips)
最大連続の勝ち:
4 (58.66 USD)
最大連続利益:
65.87 USD (1)
シャープレシオ:
-0.31
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
18.96%
最近のトレード:
14 分前
1週間当たりの取引:
54
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.80
長いトレード:
32 (72.73%)
短いトレード:
12 (27.27%)
プロフィットファクター:
0.47
期待されたペイオフ:
-8.07 USD
平均利益:
19.74 USD
平均損失:
-23.97 USD
最大連続の負け:
7 (-207.18 USD)
最大連続損失:
-207.18 USD (7)
月間成長:
-5.55%
アルゴリズム取引:
62%
残高によるドローダウン:
絶対:
386.34 USD
最大の:
445.00 USD (6.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.86% (442.84 USD)
エクイティによる:
1.00% (62.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|USDJPY
|9
|BTCUSD
|6
|GBPUSD
|4
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURCAD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-142
|USDJPY
|1
|BTCUSD
|28
|GBPUSD
|-46
|AUDUSD
|-20
|EURUSD
|-56
|USDCHF
|3
|EURCAD
|-31
|EURJPY
|-33
|NZDUSD
|-32
|EURAUD
|-30
|GBPAUD
|66
|USDCAD
|-31
|GBPCAD
|-31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-19K
|USDJPY
|-135
|BTCUSD
|216K
|GBPUSD
|-224
|AUDUSD
|-15
|EURUSD
|-242
|USDCHF
|55
|EURCAD
|-158
|EURJPY
|-164
|NZDUSD
|-119
|EURAUD
|-160
|GBPAUD
|351
|USDCAD
|-120
|GBPCAD
|-256
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +65.87 USD
最悪のトレード: -76 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +58.66 USD
最大連続損失: -207.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
APPEXGATE PRO EA
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
-6%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
1
62%
44
36%
100%
0.47
-8.07
USD
USD
7%
1:200