- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
43
盈利交易:
15 (34.88%)
亏损交易:
28 (65.12%)
最好交易:
65.87 USD
最差交易:
-75.52 USD
毛利:
284.77 USD (385 907 pips)
毛利亏损:
-671.11 USD (190 738 pips)
最大连续赢利:
4 (58.66 USD)
最大连续盈利:
65.87 USD (1)
夏普比率:
-0.35
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
18.96%
最近交易:
33 几分钟前
每周交易:
54
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.87
长期交易:
31 (72.09%)
短期交易:
12 (27.91%)
利润因子:
0.42
预期回报:
-8.98 USD
平均利润:
18.98 USD
平均损失:
-23.97 USD
最大连续失误:
7 (-207.18 USD)
最大连续亏损:
-207.18 USD (7)
每月增长:
-6.04%
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
386.34 USD
最大值:
445.00 USD (6.89%)
相对跌幅:
结余:
6.86% (442.84 USD)
净值:
1.00% (62.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|USDJPY
|8
|BTCUSD
|6
|GBPUSD
|4
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURCAD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|EURAUD
|1
|GBPAUD
|1
|USDCAD
|1
|GBPCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-142
|USDJPY
|-31
|BTCUSD
|28
|GBPUSD
|-46
|AUDUSD
|-20
|EURUSD
|-56
|USDCHF
|3
|EURCAD
|-31
|EURJPY
|-33
|NZDUSD
|-32
|EURAUD
|-30
|GBPAUD
|66
|USDCAD
|-31
|GBPCAD
|-31
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-19K
|USDJPY
|-310
|BTCUSD
|216K
|GBPUSD
|-224
|AUDUSD
|-15
|EURUSD
|-242
|USDCHF
|55
|EURCAD
|-158
|EURJPY
|-164
|NZDUSD
|-119
|EURAUD
|-160
|GBPAUD
|351
|USDCAD
|-120
|GBPCAD
|-256
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +65.87 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +58.66 USD
最大连续亏损: -207.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 13
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
APPEXGATE PRO EA
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
-6%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
1
60%
43
34%
100%
0.42
-8.98
USD
USD
7%
1:200