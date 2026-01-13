SinyallerBölümler
Priyojit Karmakar

Trading Manager

Priyojit Karmakar
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 69%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
67
Kârla kapanan işlemler:
64 (95.52%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (4.48%)
En iyi işlem:
50.43 USD
En kötü işlem:
-21.43 USD
Brüt kâr:
1 008.59 USD (839 739 pips)
Brüt zarar:
-43.27 USD (43 264 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (604.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
604.85 USD (39)
Sharpe oranı:
1.17
Alım-satım etkinliği:
57.92%
Maks. mevduat yükü:
1.71%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
22.31
Alış işlemleri:
57 (85.07%)
Satış işlemleri:
10 (14.93%)
Kâr faktörü:
23.31
Beklenen getiri:
14.41 USD
Ortalama kâr:
15.76 USD
Ortalama zarar:
-14.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-43.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.27 USD (3)
Aylık büyüme:
52.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
43.27 USD (2.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.45% (43.27 USD)
Varlığa göre:
1.81% (99.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 965
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 796K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.43 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +604.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMCapitalLtd-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

hii
İnceleme yok
2026.01.14 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
