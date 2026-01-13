- Прирост
Всего трейдов:
71
Прибыльных трейдов:
68 (95.77%)
Убыточных трейдов:
3 (4.23%)
Лучший трейд:
50.43 USD
Худший трейд:
-21.43 USD
Общая прибыль:
1 062.73 USD (893 875 pips)
Общий убыток:
-43.27 USD (43 264 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (604.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
604.85 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
1.18
Торговая активность:
53.76%
Макс. загрузка депозита:
1.71%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
23.56
Длинных трейдов:
61 (85.92%)
Коротких трейдов:
10 (14.08%)
Профит фактор:
24.56
Мат. ожидание:
14.36 USD
Средняя прибыль:
15.63 USD
Средний убыток:
-14.42 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-43.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.27 USD (3)
Прирост в месяц:
53.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
43.27 USD (2.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.45% (43.27 USD)
По эквити:
1.81% (99.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|851K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.43 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +604.85 USD
Макс. убыток в серии: -43.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMCapitalLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
71%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
7
0%
71
95%
54%
24.56
14.36
USD
USD
2%
1:200