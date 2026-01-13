- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
68
盈利交易:
65 (95.58%)
亏损交易:
3 (4.41%)
最好交易:
50.43 USD
最差交易:
-21.43 USD
毛利:
1 025.99 USD (857 138 pips)
毛利亏损:
-43.27 USD (43 264 pips)
最大连续赢利:
39 (604.85 USD)
最大连续盈利:
604.85 USD (39)
夏普比率:
1.18
交易活动:
53.76%
最大入金加载:
1.71%
最近交易:
29 几分钟前
每周交易:
20
平均持有时间:
2 天
采收率:
22.71
长期交易:
58 (85.29%)
短期交易:
10 (14.71%)
利润因子:
23.71
预期回报:
14.45 USD
平均利润:
15.78 USD
平均损失:
-14.42 USD
最大连续失误:
3 (-43.27 USD)
最大连续亏损:
-43.27 USD (3)
每月增长:
52.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
43.27 USD (2.45%)
相对跌幅:
结余:
2.45% (43.27 USD)
净值:
1.81% (99.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|983
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|814K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.43 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 39
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +604.85 USD
最大连续亏损: -43.27 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMCapitalLtd-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
hii
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
70%
0
0
USD
USD
5.6K
USD
USD
7
0%
68
95%
54%
23.71
14.45
USD
USD
2%
1:200